<span style='text-decoration: underline;'>Système éducatif</span>:<br><span style='color:red;'>Sellal défend les réformes de Benghebrit</span>

Alger: Smaïl Daoudi

Le Premier ministre est, encore une fois, monté au créneau, ce jeudi, pour défendre la réforme de l’éducation contre les accusations de déviance dont elle fait l’objet de la part de milieux islamistes. «La politique nationale de réforme du système éducatif est intervenue dans l’objectif d’en améliorer les performances par l’optimisation des capacités des personnels et l’augmentation du niveau de connaissances des apprenants, sans aucun préjudice des contenus authentiques des programmes scolaires articulés autour des valeurs et constances de l’identité nationale que sont l’islam, l’arabité et l’amazighité», a indiqué le Premier ministre dans une réponse en séance plénière de l’assemblée populaire nationale, lue en son nom par la ministre des Relations avec le parlement Ghania Eddalia.

Le message de Sellal vient répliquer à une interpellation d’une députée de l’APN, en rapport avec des erreurs constatées sur les livres scolaires de seconde génération. Le Premier ministre n’a pas fait dans la nuance, rappelant que la démarche gouvernementale s’est basée sur la concertation. Le ministère de l’Education nationale a associé les experts pour mettre sur pied une réforme à même sauvegarder le caractère scientifique et pédagogique des enseignements donnés aux élèves à travers les livres scolaires.

Insistant sur les étapes qui ont été franchies pour aboutir à la confection des manuels, Sellal a rappelé les deux conférences nationales de 2014 et 2015, qui ont mis en avant la nécessité «d’actualiser les manuels scolaires publiés de 2003 à 2007». En application des résolutions de cette conférences, il a été procédé «à la publication du premier quota de manuels scolaires au nombre de 15 à la lumière des actualisations qu’à connue l’arsenal juridique algérien depuis 2014», précisera le Premier ministre. Il n’omettra pas de relever que ces nouveaux livres «ont été soumis à l’évaluation d’une commission mise en place au niveau de l’Institut national de recherche en éducation, et composée de 32 cadres algériens dont des experts universitaires, des inspecteurs pédagogiques, des enseignants des spécialistes en psychologie, en sciences de l’éducation et les arts, afin d’examiner l’adéquation du contenu de ces livres avec l’âge de l’élève selon le cycle d’enseignement».

Cela pour dire que la mise en branle de la machine pédagogique, qui a abouti à l’élaboration des nouveaux manuels scolaires, ne relève pas du tout de la politique du fait accompli, ni de l’aventurisme de la part de l’Etat. Le Process a été soumis «à de larges concertations» insistera le Premier ministre, non sans souligner que les valeurs de l’identité nationale et des règles scientifiques et pédagogiques loin de toute subjectivité, ont guidé les spécialistes dans la confection de ces manuels.

Cette longue mise au point faite, Sellal en arrive aux fautes signalées pour noter qu’elles ont été «enregistrées étaient des fautes d’impression» qui ne remettent pas en cause le fond. Et d’ajouter : «toutes les mesures nécessaires ont été prises, pour leur prise en charge immédiate et leur correction par les services concernés».