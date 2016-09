<span style='text-decoration: underline;'>La loi des Finances 2017 devant le gouvernement cette semaine</span> :<br><span style='color:red;'>Sellal écarte de fortes hausses d’impôts</span>

Si l’Algérie parvient à relever le défi de la diversification de l’économie, sans toucher aux subventions, cela revient à donner une belle leçon aux tenants de la mondialisation et du pragmatisme économique.

Le projet de loi des Finances 2017 sera examiné par le gouvernement dans la semaine, a révélé hier le Premier ministre en marge de la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire. Cette loi est très attendue par les observateurs en raison de la conjoncture économique difficile que traverse le pays. Les nécessaires équilibrages que devra faire l’exécutif pour pouvoir boucler le budget avec un minimum de déficit, suppose des baisses de dotations financières dans de nombreux secteurs d’activité. Le front social est considéré par les mêmes observateurs comme un sérieux baromètre du niveau de réussite de l’action gouvernementale future. Cela, le Premier ministre le sait très bien et note à ce propos, que le gouvernement présentera une loi de Finances adaptée aux défis financiers, mais les modifications qui y seront apportées, auront pour principal effet d’améliorer la situation économique du pays et n’affectera certainement pas le pouvoir d’achat des citoyens.

Le fil rouge est donc mis en évidence et l’exécutif semble décider à ne pas le franchir. La stratégie est donc claire. Il n’est pas question de faire payer aux catégories sociales aux faibles revenus le prix de la crise financière. Cette profession de foi traduit la détermination du pouvoir à traverser la zone de turbulence, sans que les citoyens n’aient à en souffrir. En tout cas, pas tant que la décision est entre les mains de l’ةtat. Cette philosophie qui ne semble pas tenir d’une démarche électoraliste, mais mue par la volonté du chef de l’ةtat, complique techniquement le travail du gouvernement, mais grandit la nation algérienne. En effet, si l’Algérie parvient à relever le défi de la diversification de l’économie sans toucher aux subventions, cela revient à donner une belle leçon aux tenants de la mondialisation et du pragmatisme économique. Le chemin reste, cependant long et la LF 2017 est un repère majeur de cette volonté politique. Cette loi est d’autant plus importante, qu’elle constitue «la mise en œuvre de la première année du nouveau modèle politique et économique». Lequel modèle se veut cohérent et vise à «consolider l’économie nationale et l’investissement, notamment national et à renforcer la production industrielle et agricole» a souligné le Premier ministre.

Mais, cette détermination ne s’écarte pas de la réalité et Sellal l’admet en relevant quelques hausses d’impôt. Mais, il a tout de même tenu à affirmer que «l’ةtat continuera à construire des logements, des écoles et des hôpitaux». Ainsi, dans le cadre de la LF 2017, «les grands équilibres seront maintenus» en dépit du choc pétrolier, souligne le Premier ministre qui révélera que le PIB sera même amélioré. «En 2017, nous n’importerons plus de ciment. Nous tendrons plutôt vers son exportation» a-t-il indiqué.

Tout en notant une notable progression du secteur industriel en comparaison avec les années précédentes et rappelé que le secteur agricole avait progressé de 7%, le Premier ministre a précisé que «l’ةtat prendra de nouvelles mesures pour développer l’industrie du savoir et renforcer les industries technologiques». Un nouveau chantier qui devrait apporter un plus en matière de croissance, estiment les observateurs en rapport avec la création d’un ministère délégué à l’économie numérique.

Par Smaïl Daoudi