<span style='text-decoration: underline;'>Protection des constantes religieuses et historiques de la Nation</span>:<br><span style='color:red;'>Sellal met en évidence l’exceptionnel investissement de l’Etat</span>

Alger: Smaïl Daoudi

La prise en charge par l’Etat des aspects religieux est l’une des constantes de la gouvernance ces quinze dernières années. C’est ce qu’on peut constater à la lecture de la réponse du Premier ministre à une question d’un député de l’Apn sur la suppression des fameux colloques sur la pensée islamique qui avait fait de l’Algérie l’une des capitales de l’Islam pendant les années 80. Autant la question du député n’est pas très innocente et suppose un abandon par l’Algérie de la question de la religiosité, autant la réponse de Abdelmalek Sellal a démontré qu’au contraire, l’investissement cultuel de l’Etat n’a jamais été aussi important que durant la dernière décennie. Lue en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia, la réplique du Premier ministre a bien le mérite d’être apportée, en raison de la richesse des actions initiées par l’Etat qui avait «veillé ces dernières années à poursuivre (…) l’organisation de nombreux colloques nationaux et internationaux visant à préserver l’identité culturelle de notre pays et à protéger nos constantes religieuses et historiques face aux retombées de la mondialisation culturelle», souligne Sellal.

Il a rappelé, à ce propos, la tenue d’un important colloque sur «la liberté de culte» en 2009. Un axe central qui se devait d’être abordé en ces temps de violence religieuse en rapport justement à la confiscation de cette liberté. Mais le volontarisme de l’Etat ne s’est pas arrêté à cette question, puisque 11 autres colloques nationaux et internationaux en 2011 ont été organisés dans la foulée de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique».

Cette densité exceptionnelle s’est vue confirmée par «le colloque international consacré à Malek Bennabi, le colloque sur l’Islam contre la violence et le colloque sur le thème la fatwa entre règles de la charia et défis de la mondialisation», rappellera le Premier ministre. Il n’omettra pas de relever le niveau de participation à ses rendez-vous culturels et cultuels qui a été exceptionnellement relevé. En 2012 à Oran, pas moins de 150 érudits ont pris part à l’important colloque sur la 20ème session de l’Académie islamique internationale du fiqh.

En fait, le Premier ministre a démontré que l’intitulé ou encore l’aspect médiatique d’une rencontre islamique ne saurait masquer les innombrables manifestations initiées par l’Etat algérien. Lequel s’est donné pour mission de multiplier les colloques, histoire de hausser le niveau des débats et sortir des chamailleries islamistes que l’on voit à longueur de journée sur les chaînes satellitaires. On relèvera dans la réponse du ministre, le «Colloque du rite malékite» à Ain Defla, le Colloque historique sur «Okba Ibn Nafi» à Biskra, le Colloque sur le Soufisme à Relizane, le Colloque sur la Tradition du Prophète (QSSL) à Constantine, ainsi que le Colloque sur le Coran à Chlef.

A fin de donner un prolongement aux travaux de tous ces colloques, leurs conclusions sont publiées dans une soixantaine de revues scientifiques. Ces dernières sont distribuées dans les mosquées et les bibliothèques de wilaya, les centres culturels des communes et les diverses sections du Centre culturel islamique. L’Etat, à travers ces efforts, «accorde une grande importance à la question de la consécration des valeurs de l’Islam qui repose sur la pensée modérée, de par son impact en terme de protection de notre identité et de préservation de notre société de toute forme d’extrémisme» a ajouté le Premier ministre.

A cela, il y a lieu d’ajouter, insiste le Premier ministre, l’organisation annuelle du concours «Prix international de récitation et d’interprétation du Coran, ainsi que de la 18ème édition de la semaine nationale du Coran».