<span style='text-decoration: underline;'>Sommet France-Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>Sellal relève les défis sécuritaires qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel</span>

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a relevé samedi à Bamako les défis qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel, pour instaurer une coopération dans toutes ses dimensions.

«Nos présentes assises se tiennent à un moment où notre continent fait face à de nombreux défis sécuritaires qui menacent la stabilité et la sécurité de la région du Sahel, en particulier, et hypothèquent la réalisation de ses projets de développement», a soutenu M. Sellal dans son allocution, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant les chefs d’Etat et de gouvernement présents au 27ème sommet Afrique-France. M. Sellal a saisi cette occasion pour mettre en garde contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, le trafic de drogues, d’armes et de personnes, le kidnapping ainsi que la traite des personnes et la migration.

Tous ces problèmes, constituent, a affirmé M. Sellal, des «défis qui nous interpellent collectivement pour renforcer notre coopération bilatérale, régionale et internationale dans un esprit de responsabilité collective et de solidarité active, partant du principe de l’indivisibilité de la sécurité et de l’exigence de sa réalisation pour tous».

Il a, en outre, indiqué que les drames répétitifs générés par la pauvreté, les maladies et les flux massifs de la migration interpellent notre assemblée pour «concentrer son attention et surtout son action sur les véritables cause de ce fléau, à savoir les conflits et les interventions étrangères en violation du droit international, source de chaos et de désordre propice au développement du terrorisme, l’absence de soutien conséquent aux efforts de développement et de lutte contre la pauvreté d’un grand nombre de pays africains, ainsi que l’exacerbation des contradictions internes et le non recours aux moyens pacifiques et au dialogue pour les résoudre et les dépasser».