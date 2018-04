<span style='text-decoration: underline;'>Association ALT (association de lutte contre la toxicomanie)</span>:<br><span style='color:red;'>Séminaire de capitalisation du projet «jeunesse sans drogue»</span>

L’association ALT (association de lutte contre la toxicomanie) que préside la doctoresse Dehane Hassana, a organisé ce mercredi à l’hôtel «Fantasia», un séminaire de capitalisation du projet «Jeunesse sans drogue».

Ce projet qui est parrainé par «handicap international/PAJE, le premier orateur fut madame Dehane Hassana qui fit une présentation de l’historique du projet «jeunesse sans drogue» tout en souhaitant la bienvenue aux invités à cette journée le modérateur fut le sympathique et dynamique M. Brixi Kamel président de «Santé Sidi Lahouari» qui a su diriger les débats comme un Mastro. La première intervention fut celle de la doctoresse Senhadri Samira (sur les identifications des barrières rencontrées par les jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle, puis ce fut les psychologues madame Oubachir Atiqua et Benseray Fatima, qui ont travaillé avec les jeunes pour le soutien psychologique individuel pour le renforcement de la confiance, la représentante de la Direction de l’emploi, a parlé de formation afin qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’embauche, (maître Abdelmoumen Salah, avocat à la cour d’Alger, parla de l’écoute juridique et accompagnement des jeunes qui ont des démêlés avec la justice.

Puis, ce fut un débat très fructueux où les jeunes concernés, ont parlé franchement des problèmes qu’ils rencontrent pour être embauchés. Plusieurs jeunes lancent un cri de détresse pour trouver une solution à leur avenir. Tous reconnaissent le bien être et le bon accueil de l’association ALT qui les aide beaucoup à reprendre le bon chemin. Tous veulent avoir un boulot afin de se gérer. Ainsi, l’association ALT qui malgré les difficultés du local, et qui risque d’être SDF, attire l’attention des autorités pour l’attribution d’un local convenable afin de continuer sa mission, de créer une passerelle entre les dispositifs locaux et les jeunes toxicodépendants. Un espace local convivial d’accueil, d’écoute et d’échanges pour l’orientation et la réinsertion socioprofessionnelle des toxicodépendants, après un groupe de jeunes chanteurs de l’association a interprété plusieurs chansons relatant la vie de ces jeunes.

A souligner, que les membres de l’association ALT, sont des docteurs, des sociologues et des jeunes étudiants et se dévouent bénévolement dans l’intérêt d’autrui comme il est dit sur le saint livre du Coran.

Adda.B