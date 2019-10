La commémoration du 80ème anniversaire de l’exil espagnol en Algérie a été célébrée pendant plusieurs jours par des séminaires et expositions. Les cérémonies ont eu lieu à Alger et à Oran, organisées par l’ambassadeur d’Espagne, l’institut Cervantès d’Alger et d’Oran avec la collaboration du ministre de la Justice d’Espagne et du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique d’Algérie (universités d’Alger (2) et d’Oran (2), du ministre de la Culture d’Algérie et de l’Assemblée Populaire Communale (APC) et la Médiathèque d’Oran. Pour ce mardi, c’est l’université d’Oran 2 de Belgaïd qui a accueilli l’événement.

Un séminaire a vu la participation de l’ambassadeur d’Espagne et du Mexique, le consul d’Espagne à Oran et beaucoup d’imminents personnages de l’enseignement supérieur oranais et espagnol. Le premier orateur fut le recteur de l’université monsieur A. Abdelillah qui devait souhaiter la bienvenue aux invités présents et parler de l’apport de l’université à l’événement. Plusieurs orateurs se sont succédé pour parler de cette pénible période dont Alfred Salnas (Oran terre d’asile entre colonisation et confinement) Djamel Latroch, les géographes (origine et destination et l’histoire des migrations espagnoles en Algérie.

Juan Ramon Roca (circuit graphique à travers les migrations espagnoles en Algérie. D’autres conférenciers ont parlé de cette émigration forcée. A noter la présence de Bernabe Lopez Garcia et de madame la directrice de l’Institut Cervantès à Oran Madame Imma Korada. Les festivités se poursuivront aujourd’hui mercredi.

A rappeler qu’à Oran, une stèle a été érigée sur l’esplanade du Jardin Sidi M’Ahmed à la mémoire des exilés espagnols, durant le règne dictatorial de Franco. L’Algérie et l’Espagne ont toujours eu de bonnes relations dans tous les domaines.

Adda.B