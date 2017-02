<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Séminaire national de formation sur le nouveau rôle économique sur les collectivités locales</span>

Durant trois jours, les 19, 20 et 21 du mois courant, se déroule à l’hôtel «Hyproc», sis aux Sablettes, Mostaganem, un séminaire de formation sur «le nouveau rôle économique des collectivités locales, entre développement des ressources, promotion de l’investissement et le nouveau mode de gestion des services publics par les PPP» organisé par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’école nationale d’administration publique du Québec (Canada), suivant une convention signée entre les deux parties en décembre 2016.

Ainsi, hier dans la matinée, après les interventions du wali, du directeur général des ressources humaines de la formation et des statuts, Merabet Abdelhalim, représentant le ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, de M. Simon Charbon, directeur de l’école nationale d’administration publique du Québec, de M. Chachou Hocine, directeur général des Finances au MI et Madame Lahlou Leïla, sous-directrice au ministère de l’Intérieur, ayant porté, respectivement sur «le rôle des collectivités locales en matière de création, de projets économiques tendant à asseoir un développement durable, afin de susciter des recettes financières» «sur la mission et l’importance de la formation de ladite école du Québec», «sur la délégation du service public et la nouvelle vision du service public en Algérie».

Les directeurs de l’administration locale des wilayas y participent. Ainsi, le professeur Mazouz Bachir, de l’école nationale d’administration du Québec, a animé une conférence portant sur les enjeux, défis et risques de gestion», la transformation des systèmes nationaux de la gouvernance publique et la montée en puissance des PPP, la conception ont été expliqués par la conférencier. Des débats ont suivi par des questions pour une plus large application, et aussi donner à chaque mot sa conception propre à notre vision. Aujourd’hui, M. Roberge Daniel, conseiller au ministère des Affaires Municipales et de l’occupation du territoire du Québec, animera une conférence sur «la gestion du foncier par les collectivités locales». Cette conférence sera compartimentée par les axes suivants: a) le foncier au cœur des grands enjeux mondiaux, b) le foncier en Algérie, c/ Initiatives internationales en foncier, la gestion foncière au Canada et au Québec, e) Pistes d’amélioration pour l’Algérie sur le plan national et au niveau des collectivités.

Aussi, Azzedine Kerri, directeur général des collectivités locales interviendra pour parler de la fiscalité et le patrimoine local enjeux et perspectives. La journée du vingt et un du mois courant, sera marquée par une conférence portant sur «aménagement du territoire et développement territorial «expérience québécoise qu’animera Stéphane Bouchard, directeur général de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire du Québec. Cette conférence comportera les axes: a) mise en contexte de la gouvernance locale et régionale au Québec. b) Fiscalité et aménagement du territoire. c) aménagement du territoire du Québec. d) gestion de l’urbanisation. e) Protection des milieux naturels, f) Encadrement des activités minières et hydrocarbures. g) prise en compte des risques, h) Equilibre entre les pouvoirs de l’Etat central et les pouvoirs locaux et régionaux. Expériences internationales. Il est à rappeler que la nouvelle politique algérienne amorcée par les pouvoirs, tend de faire des collectivités des structures capables de susciter des recettes financières par un investissement tant public que privé pour la création d’unités économiques, permettant un développement durable, leur permettant progressivement de ne pas dépendre financièrement d’une façon totale de l’Etat. Aussi, le wali fera visiter aux hôtes de Mostaganem, des sites touristiques, historiques, cultuels et culturels. Mostaganem travaille déjà dans ce sens.

