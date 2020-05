<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Sensibilisation des patrons et équipages de thoniers aux mesures sanitaires préventives</span>

Le secteur de la formation dans la pêche et de l’aquaculture à Oran s’est impliqué fortement dans la sensibilisation des patrons de pêche en haute mer et de leurs équipages aux mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi du directeur de l’institut de technologie de la pêche et de l’aquaculture (ITPA) d’Oran.

Cette action de sensibilisation à l’initiative des cadres enseignants de l’ITP d’Oran, quant à l’importance des mesures sanitaires préventives spécifiques, ayant touché les marins pêcheurs opérant à bord de thoniers pour réserver leur santé et leur sécurité en haute mer, s’est clôturée dimanche à Oran, après plusieurs jours de sensibilisation, a indiqué à l’APS, Houari kouicem, qui a souligné que la campagne de pêche du thon, qui sera lancée entre le 26 et le 30 mai prochain, durera 36 jours. Cette opération de sensibilisation sur recommandation du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a touché, jeudi dernier, l’équipage d’un thonier à Arzew et ceux de deux autres mercredi dernier à Mostaganem, a-t-il fait savoir.

Selon le même interlocuteur, ces mesures sanitaires préventives spécifiques portent notamment sur le port des bavettes et gants, la désinfection quotidienne des navires, l’utilisation du gel hydro-alcoolique, le respect de la distanciation sur le pont du navire et pendant les opérations de pêche en mer, la réduction de l’effectif de l’équipage, de même que l’interdiction de débarquement de l’équipage dans un pays tiers, et autres consignes de sécurité L’appareil de formation a contribué également à d’autres actions de sensibilisation des professionnels de la pêche la wilaya d’Oran sur le respect des règles sanitaires, dans ce contexte de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, aux côtés de la direction de pêche et des ressources halieutiques, de la chambre de la pêche et de l’aquaculture et associations locales des marins pêcheurs.

Il est prévu, avec le concours du secteur de la formation professionnelle, de la direction de la pêche et la chambre de l’aquaculture et de la pêche, l’installation d’un passage de désinfection à l’entrée du port de pêche d’Oran, a-t-on indiqué de même source.