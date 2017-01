<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Sept membres de la secte Ahmadiya arrêtés à Alger</span>

Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté, récemment dans la commune de Saoula (Alger), sept (7) membres de la secte Ahmadiya âgés entre 30 et 50 ans, ont indiqué mardi ces services dans un communiqué.

Cette opération, menée par la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Rais, a permis «l’arrestation de sept individus et la saisie de matériels informatiques, de tracts et d’ouvrages glorifiant la secte Ahmadiya». «Pris en filature, des individus suspects appartenant à la secte Ahmadiya et pratiquant des rites religieux dans des lieux inappropriés et accomplissant des rituels étranges à notre religion au niveau de la commune de Saoula à Alger, ont été arrêtés par les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale», ajoute la même source. «Cette opération a permis de repérer les lieux fréquentés par les adhérents à cette secte, avant de procéder après finalisation des procédures juridiques, à la perquisition de leurs domiciles et la saisie de matériel informatique et d’une quantité considérable de CD, d’ouvrages et de copies de communications de chefs de ladite secte, outre des ouvrages de propagande de l’Ahmadisme». «Les individus arrêtés ont reconnu leur appartenance à la secte et la pratique secrète de ses rites depuis 2008, outre leur lien direct avec des individus appartenant à cette secte chargés de la diffusion des concepts de cette secte au sein la société algérienne», ont précisé les mêmes services. «A l’issue de l’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik pour atteinte à l’Islam, collecte de dons sans autorisation, détention de documents de propagande attentatoire à l’Islam, pratique de rites religieux dans des lieux inappropriés et atteinte à la personne du prophète Mohamed (QSSSL)».