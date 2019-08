<span style='text-decoration: underline;'>Ces mis en cause s’apprétaient à agresser des estivants</span>:<br><span style='color:red;'>Sept personnes arrêtées avec des armes à Mers El Kébir par les gendarmes</span>

Dans le cadre de la sécurisation de la saison estivale et des estivants, des efforts énormes sont consentis par les éléments de la gendarmerie d’Ain El Turck.

C’est ainsi que les éléments de la gendarmerie ont réussi un vrai coup de filet en arrêtant 7 personnes avec des armes blanches qui se préparaient à agresser des estivants.

Selon ces mêmes éléments sécuritaires, c’est au moment où un contrôle était établi au niveau de la route nationale 2 reliant Mers El Kébir à Oran, plus exactement au niveau du lieu dit El «Wencherisse», que ces 7 individus ont été appréhendés aux environs de 23 heures. Ces derniers sont âgés entre 17 et 37 ans, qui s’apprêtaient à commettre leur forfait, sachant d’emblée, que les vacanciers empruntent la route de la Corniche même la nuit. En effet, plusieurs familles prolongent leurs soirées au bord de la mer et ne rentrent bien des fois qu’après avoir diné au bord de l’eau. D’un autre côté, ces mêmes éléments sécuritaires ont également arrêté deux autres personnes à Ain El Kerma. Ces derniers s’attaquent aux voitures en stationnement, l’un d’eux venait de casser la vitre d’un véhicule de marque Chevrolet pour voler un portable. L’arrestation de ce premier mis en cause permettra l’arrestation de son complice qui commettait des vols similaires au niveau de la plage de Madagh. Au même lieu, la plage de Madagh une troisième personne suspecte, a été arrêtée en possession de 20 grammes de kif. De telles opérations apprendra-t-on, sont menées depuis le début de la saison estivale par les éléments de la gendarmerie, et cela dans le seul but d’assurer un climat sein et serein aux vacanciers. Plusieurs opérations de ce genre sont menées au niveau de tout le littoral parfois en utilisant également les services de la brigade cynophile.

L’équipe cynophile, est généralement composée d’un chien et de son maître, qui vient de la sorte appuyer, les unités territoriales sur des recherches de personnes égarées ou disparues, de malfaiteurs en fuite, d’objets abandonnés, de traces ou d’indices dissimulés; la sécurisation de zone ou de bâtiment; la protection et l’appui d’équipes d’intervention. De même que ces équipes sont le plus souvent utiles dans le trafic de stupéfiants, d’armes, de munitions, d’explosifs, et autres.

F.Abdelkrim