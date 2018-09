<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger - Forces Aériennes irakiennes </span>:<br><span style='color:red;'>Serrar : «Une affaire banale, qui doit rester dans le cadre sportif»</span>

Le Directeur général de l’USM Alger, Abdelhakim Serrar a affirmé mardi à Alger que ce qui s’est passé lors du match face à l’équipe des Forces Aériennes irakiennes à l’occasion du premier tour retour de la Coupe arabe des clubs champions, disputé dimanche soir à Omar Hamadi (Bologhine) «n’est qu’une affaire banale, qui doit rester dans son cadre sportif et ne jamais s’étendre à d’autres domaines».

«Le match s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Même les chants qui ont été entonnés par nos supporters n’avaient rien de méchant ou d’insultant. C’était juste une manière pour eux de saluer l’équipe irakienne à travers son ancien président», a expliqué Serrar en conférence de presse au stade Omar Hamadi. A l’occasion de cette rencontre, les fans «usmistes» avaient entonné des chants qui ont a irrité les joueurs et les dirigeants de l’équipe irakienne, au point de décider d’arrêter de jouer à la 72′. L’arbitre de la rencontre a alors appliqué le règlement, en sifflent la fin du match juste après le quart d’heure d’attente réglementaire.

Serrar a tenu à préciser lors de sa sortie médiatique que le club a décidé d’organiser cette conférence de presse de son propre chef, sans subir la moindre pression. «Malheureusement, nous vivons à une époque où, grâce à Internet et les réseaux sociaux, tout va trop vite. Le pire aujourd’hui, c’est que n’importe qui peut parler au nom de n’importe qui. Il est donc de notre devoir de réagir sur cette affaire, pour donner la vraie version de l’USMA et surtout, pour éviter que des personnes malintentionnées ne lui donnent d’autres proportions» a-t-il expliqué.

Serrar a affirmé par ailleurs qu’il ne sentait pas «dans l’obligation de présenter des excuses à l’équipe irakienne» car selon lui, «seul celui qui a fauté doit s’excuser. Or, l’USMA, ses joueurs, ses dirigeants et ses supporters n’ont pas fauté. Donc, nul besoin de présenter des excuses» a-t-il considéré. Cela dit «si les chants de nos supporters ont heurté la sensibilité de l’équipe irakienne, le civisme nous oblige à leur dire pardon, même si encore une fois, nos intentions étaient bonnes et dépourvues de toute forme d’hostilité» a-t-il tenu à rappeler.

«Il existe un très grand respect entre les peuples algérien et irakien et ce n’est pas cette affaire qui risque de détériorer leurs bonnes relations. Les liens d’amitié et de fraternité qui les unissent sont très solides» a-t-il affirmé.