<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Session de formation de la CNAS au profit des journalistes “Les médias, nos partenaires et notre soutien”</span>

L’Agence CNAS de la wilaya de Tissemsilt, a organisé une première rencontre de formation des journalistes sous le thème «les médias, nos partenaires et notre soutien», qui s’est tenue au siège de ladite Agence de sécurité sociale.

Le docteur Abdessalem Hadjar, directeur d’Agence de la CNAS de la wilaya de Tissemsilt, dans son intervention d’inauguration, soutiendra que cette journée de formation comme celles qui vont suivre, permettront de participer au programme de vulgarisation des réalisations, concrétisées au profit des assurés. Il ajoutera que «le système de protection sociale dans notre pays, est le reflet de son niveau de développement social et économique. Il ajoutera également «qu’il y a lieu de comprendre la sécurité sociale, son importance dans la protection des salariés et de leurs ayants droits, son impact sur la répartition du revenu national et sur le fonctionnement de l’économie nationale». Il dira en outre que «cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la CNAS, en matière d’ouverture sur les médias et du renforcement des relations devant exister avec ces derniers de par ce fait, elle vise en cette initiative de formation, à assurer à travers son approche et l’interactivité qui en découle, la possibilité de permettre à la presse de contribuer à la vulgarisation de l’information utile au public. Cette première session du 21 décembre qui a débuté à 9h00 et pris fin à 12h30, a permis à plusieurs intervenants, de détailler avec beaucoup de maîtrise la définition de la CNAS ou une métamorphose se fait percevoir dans l’ensemble des structures et avec la mise en valeur des différentes activités .Et c’est tout le long de leur parfaite et enrichissante explication affichée par data show, sur le monde de la sécurité sociale en général, que les intervenants qui se sont succédé, ont abordé les prestations phares de la CNAS, telles que la modernisation des infrastructures et leurs situations géographiques à travers la wilaya; les rapports des assurés sociaux et de leurs ayants droits avec les différents services et l’allégement des procédures de leur prise en charge; la généralisation de l’outil informatique dans la gestion de la CNAS, sur l’emploi et le bénéfice de la carte CHIFFA qui constitue l’une des principales réformes entreprises dans le cadre de la modernisation du secteur de la sécurité sociale, formant un trait d’union entre l’organisme de sécurité sociale, le professionnel de santé et l’assuré social. Ainsi que son utilisation qui était partielle, s’est étendue à tout le territoire national permettant aux malades assurés de bénéficier des médicaments auprès de l’ensemble des officines pharmaceutiques conventionnées. Sur le système de cotisations et de recouvrement, leur volet réglementaire et les procédures de dégrèvement, sur l’assujettissement en matière de sécurité sociale, sur le contrôle médical, sur les recours locaux et nationaux etc. Le Dr Abdessalem Hadjar reviendra à chaque fois sur les thèmes pour détailler davantage les principes de ce programme dont l’amélioration de la qualité des prestations avec le développement des structures de proximités, le développement du système tiers payant (médicaments et soins avec le dispositif du médecin traitant, relié par les moyens du TIC), le développement des actions sanitaires à travers la mise en place de centres régionaux d’imagerie médicale et de cliniques spécialisées, la qualification des ressources humaines et la formation et les réformes des instruments de recouvrement des cotisations, la réforme structurelle du financement de la sécurité sociale, la politique de remboursement. Par ailleurs, le directeur de la CNAS a indiqué que dans le but d’améliorer la qualité de services, une nouvelle application baptisée, «Espace El Hanaa», a été introduite par la CNAS. Selon M.Abdessalem Hadjar, «l’espace El Hanaa est un service en ligne destiné aux assurés sociaux pour simplifier leurs démarches et faciliter leurs échanges avec la CNAS. Ce service est proposé sous deux formes, la première est un portail web accessible via une adresse URL (www.elhanaa.cnas.dz), la seconde est une application pour smart phones sous androïd. La première étape de l’utilisation de cet espace est l’inscription. L’assuré doit, d’abord, renseigner les informations nécessaires pour son identification et se rendre par la suite, au centre de paiement dont il relève pour récupérer son mot de passe. Une fois le mot de passe récupéré au niveau du CP, l’assuré peut s’authentifier, et accéder à son espace personnel. La sécurité est l’une des priorités de la CNAS. L’utilisation du chiffrement de l’information grâce aux protocoles HTTPS et SSL garantit une sécurité accrue et la confidentialité des données de l’utilisateur. Une analyse de sécurité des pages du portail El Hanaa montre qu’il est sécurisé, approuve la validité du certificat et confirme le chiffrement des données. La première partie indique l’ensemble des informations de l’assuré. La seconde partie indique l’ensemble des ayants droit de l’assuré, avec la possibilité d’éditer l’attestation d’ouverture de droit. Sur la page médicaments, l’assuré peut consulter ses consommations en matière d’ordonnances, sur une période de son choix. L’assuré a la possibilité de voir le détail de l’ordonnance. L’un des services proposés à l’assuré est l’édition du décompte de l’ordonnance avec le détail de ses consommations en médicaments. L’assuré peut par ailleurs consulter ses consommations en matière d’indemnités journalières, sur la période de son choix. L’assuré a la possibilité de voir le détail du remboursement des indemnités journalières (IJ) de l’assurance maladie. Il peut aussi voir le détail des prestations en espèces de l’assurance maternité. L’assuré peut télécharger le décompte des IJ de l’assurance maternité sous format PDF et l’imprimer à tout moment. Il peut enfin avoir la possibilité de consulter la liste des médecins conventionnés rattachés à son centre de paiement.

Mohamed Achraf