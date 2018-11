<span style='text-decoration: underline;'>Chambre d’artisanat et des métiers </span>:<br><span style='color:red;'>Session de formation en poterie et céramique</span>

Chambre d’artisanat et des métiers : Session de formation en poterie et céramique

La chambre d’artisanat et des métiers d’Oran a programmé une première session de formation en poterie pour développer cette activité artisanale, a-t-on appris en marge de l’exposition d’artisanat ouverte mardi à Oran, à l’occasion de la célébration de la journée national de l’artisanat.

Cette formation sera entamée mercredi dans la localité de Sidi Hamadi dans la commune d’El Ançor (daira d’Ain Turck) au profit veur d’un groupe d’intéressés par ce genre d’activités du patrimoine, a indiqué le directeur de la chambre, soulignant que cette localité a été retenue parce qu’elle dispose de la matière première de céramique.

L’objectif de cette initiative est de préserver la poterié, métier menacée de disparition faute de matière première, a fait savoir Noureddine Mehtar Tani, notant que ce stage de deux mois encadré par une spécialiste en céramique, Hafsa Ghalem, permettra d’acquérir de nouvelles techniques et celle de façonnement de la poterie en céramique. L’exposition de six jours au centre et à la maison d’artisanat d’Oran avec la participation de 40 artisans réserve un stand de modèles variés de produits de poterie et céramique réalisés par des artisans de différentes régions de la wilaya étalant tout leur talent et leurs techniques modernes en dépit de la cherté et du manque de la matière première.

Dans le cadre de la journée nationale de l’artisan célébrée le 9 novembre, 20 femmes rurales et femmes au foyer de différents âges bénéficient de formation en préparation et fabrication de pâtes alimentaires assurée par un spécialiste en boulangerie, Mohamed Teghali.

Lancée mardi au centre culturel de la commune de Tafraoui (sud d’Oran) cette formation est la première du genre au niveau de la wilaya, selon le directeur de la chambre d’artisanat et des métiers. «Nous œuvrons à travers ces sessions de formation à développer les activités productives de la femme rurale et femme au foyer leur assurant des rentrées d’argent pour améliorer leur vie et rapprochant la chambre des zones éloignées du centre-ville d’Oran», a-t-il déclaré.

Un concours du meilleur produit en pâtes alimentaires sera organisé lors de cette session de trois jours en vue d’encourager les artisanes, a fait savoir Noureddine Mehtar Tani. Par ailleurs, la chambre d’artisanat et des métiers a programmé une deuxième exposition d’artisanat au centre culturel d’Es Sénia, outre un défilé de mode avec la collaboration de l’association du club de couture «Mains d’or» le 10 novembre au centre et à la maison de l’artisanat de hai Es-sabah (est d’Oran).

Cette manifestation est initiée par la chambre d’artisanat et des métiers d’Oran en collaboration avec la direction du tourisme et de l’artisanat.