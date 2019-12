<span style='text-decoration: underline;'> Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Sessions de formation au profit d’une soixantaine de jeunes dans l’agriculture et l’artisanat</span>

Une soixantaine de jeunes du village «Sahb» relevant de la commune de Terny Beni Hediel (wilaya de Tlemcen) bénéficieront prochainement de sessions de formation en agriculture et artisanat, a-t-on appris samedi des initiateurs.

Le secrétaire général de l’association de wilaya «investissement intellectuel et apport humain», Boudia Mustapha a indiqué que ces sessions de formation sont prévues entre février et juillet 2020 au centre de formation et développement rural crée dernièrement dans ce village. Les services de la commune de Terny Beni Hediel ont réservé un local pour cette association, qui fera office d’un centre et qui sera équipé en matériel nécessaire pour permettre à ces jeunes d’acquérir des connaissances et des techniques et des diplômes dans les domaines de l’agriculture et de l’artisanat, a-t-il fait savoir. Ces jeunes bénéficiaires suivront une autre formation en entreprenariat rural dans le cadre de leur accompagnement à créer des coopératives agricoles et à acquérir le matériel requis pour leurs projets. Parallèlement à ces sessions de formation, deux journées d’étude seront tenues la première en mars sur le renforcement des capacités de la femme rurale et la deuxième en avril sur l’amélioration des produits agricoles en zones rurales, a-t-on ajouté. Les sessions de formation entrent dans le cadre du projet lancé par cette association en collaboration avec plusieurs partenaires dans les domaines de l’agriculture et de l’artisanat et qui s’étale sur deux années en vue de former des jeunes dans ces deux secteurs et les inciter à accéder au monde de l’entreprenariat et du développement des produits locaux, a souligné M.Boudia. D’un coût de 3 millions DA, ce projet sera concrétisé avec le soutien de partenaires locaux et étrangers. L’association «investissement intellectuel et apport humain» de Tlemcen, créée en juin 2017, recense actuellement 137 adhérents activant dans le cadre du soutien social et de la formation les jeunes et des enfants, notamment sur l’esprit de responsabilité et de citoyenneté.