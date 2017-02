<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Mercuriale</span>:<br><span style='color:red;'>Seul le chou-fleur reste abordable aux petites bourses</span>

En dépit de l’annonce faite par les pouvoirs publics en vue de faire sortir des chambres froides de grandes quantités de pommes de terre pour ramener les prix à la raison, quarante dinars le kg au détail, ce féculent, nécessaire à la cuisine des petites bourses, continue à être vendu très cher. En effet, hier au marché populaire Ain Sefra à Mostaganem qui draine quotidiennement des dizaines de milliers de personnes, la pomme de terre était cédée au détail soixante et soixante dix dinars le kilogramme, selon la qualité, la tomate et les concombres à cent soixante dinars le kg, le piment vert à 150 dinars, la salade à 120 dinars, le navet à 100 et 120 dinars, la carotte à 80 dinars, les artichauts à 80 et l’orange à 100 dinars. Le chou fleur était côté à un bon prix, quarante dinars le kilogramme au détail. Au marché couvert, les prix des fruits et légumes sont plus élevés que ceux pratiqués au marché Ain Sefra.

Charef.N