<span style='text-decoration: underline;'>Ligue de football professionnel</span>:<br><span style='color:red;'>«Seul le ministère de la Santé peut décider de la reprise des compétitions»</span>

Le porte-parole de la Ligue de football professionnel (LFP), Rafouk Belguidoum a assuré que seul le ministère de la Santé peut donner l’autorisation de reprendre les compétitions.

«On attend toujours la décision du ministère de la Santé et du MJS. Nous en tant que LFP, on ne peut rien décider dans la mesure où seul le ministère de la Santé a les prérogatives pour nous donner le feu vert quant à la reprise éventuelle des championnats de Ligue 1 et Ligue 2», a déclaré Belguidoum au site DZFoot.com.

Il a en outre expliqué que la dernière réunion entre la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP) n’a abouti à aucune décision concrète dans le cadre d’un scénario de reprise des compétitions à l’issue de la période de confinement. «On ne peut prendre de décision pour le moment.

La durée du confinement qui prend fin (mercredi) pourrait éventuellement continuer au-delà de cette date. C’est pour cette raison qu’on n’a avancé aucune date ni pour la reprise des entrainements et encore moins pour la reprise du championnat « a expliqué Belguidoum. La LFP restera attentive aux directives qui seront prises par les ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports à l’issue de l’échéance du 29 avril. Pour le porte parole de la LFP aucune réunion n’est prévue dans l’immédiat entre la Ligue et la FAF, pour débattre de nouveau sur la question relative à la reprise des activités sportives. « La tenue d’une deuxième réunion dans l’immédiat des responsables de la LFP et ceux de la FAF, n’est pas à l’ordre du jour. Nous sommes dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire pour agir», a-t-il affirmé.