L’Algérie et malgré la crise qui l’a frappée, a su tenir le choc et continuer dans la voie du développement et du progrès. L’Etat a réussi à gérer au mieux cette crise qui a vu les prix du pétrole chuter drastiquement et a mis en place les leviers nécessaires pour faire face à cette période délicate. Et alors que des «experts» et des observateurs prédisaient le pire, et jugeaient le gouvernement incapable de redresser la barre, il en fut tout le contraire.

Non seulement l’Algérie ne s’est pas précipitée vers l’endettement extérieur, mais a réussi de par son poids international à exercer et convaincre les pays producteurs de pétrole à engager les mécanismes nécessaires pour arrêter l’hémorragie de la chute des prix. Sur le plan interne, une ambitieuse politique de relance économique a été mise en place et l’encouragement et facilités aux entreprises nationales, a été la clé pour relancer la production.

Sur plusieurs fronts et conformément aux directives du président de la République, le gouvernement a lancé avec rigueur et intelligence diverses actions, allant du contrôle de l’importation à l’instauration d’une industrie innovante et une dépense ciblées des réserves de change qui ont démenti toutes les prévisions pessimistes et fermer les sournoises insinuations qui prédisaient le pire au pays.

Plus encore, le caractère social de l’Etat algérien, a été maintenu malgré les difficultés. Plus encore, des secteurs comme le logement par exemple ont vu une relance qui a permis de remettre en marche tous les projets qui étaient à l’arrêt depuis certaines années. Dans l’éducation, la santé et autres secteurs encore, la cadence et l’engagement financier, est resté le même. A titre indicatif et comme l’a souligné le président de la République ce 16 avril, pour le seul secteur de l’enseignement et la recherche scientifique, l’Etat mobilise annuellement 10 milliards de dollars.

L’effort de l’Etat dans les secteurs stratégiques, n’a jamais faibli au plus haut de la crise financière et aujourd’hui toutes les grandes institutions internationales à commencer par la Banque Mondiale et FMI, prédisent une croissance rapide et significative pour l’Algérie en 2018 des nouvelles mesures budgétaires relatives au financement de l’investissement.

Par Abdelmadjid Blidi