<span style='text-decoration: underline;'>Crédits d’investissement</span>:<br><span style='color:red;'>Seulement 11% n’ont pas été remboursés selon Ouyahia</span>

Contrairement à ses prédécesseurs, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a annoncé jeudi, les chiffres réels de l’économie nationale.

Dans sa réponse aux préoccupations des élus de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), soulevées lors des débats sur le Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre a rappelé, que le rapport présenté par la Banque centrale le 12 septembre en cours, indique que le total des crédits émis par les banques au profit des emprunteurs, est de l’ordre de 8.467 milliards de DA, dont 4.000 milliards de DA, accordés aux entreprises publiques et 700 milliards DA accordés aux micro-entreprises (ANSEJ), le reste au profit des particuliers.

Pour ce qui est des crédits non remboursés, Ahmed Ouyahia a indiqué, qu’ils constituent 11% du total des crédits et sont estimés à 800 milliards de DA, auprès des entreprises publiques, privées et des micro-entreprises, à travers le dispositif de l’ANSEJ, cumulant à elles seules 100 milliards de DA de dettes. Concernant l’effacement des dettes de certaines micro-entreprises, le Premier ministre a déclaré, que «le gouvernement est déterminé à aider les jeunes», soulignant que 27 milliards de DA de dettes ont été effacées récemment par les banques, au profit d’entreprises ANSEJ, tandis que d’autres entreprises ont bénéficié d’un rééchelonnement de leurs dettes. M. Ouyahia a indiqué, que le non remboursement de certains crédits est dû à la faillite de certaines entreprises.

Par ailleurs, le Premier ministre a estimé, que les réserves de change de l’Algérie se sont établies à 103 milliards de dollars à fin août 2017 (contre 105 milliards de dollars en juillet 2017). Le niveau des réserves de change devrait se chiffrer à 102 milliards de dollars en septembre en cours, a estimé M. Ouyahia.

À noter, que le matelas de devises était à 114,1 milliards de dollars (mds usd), à fin décembre 2016 contre 144,1 mds usd à fin 2015, selon les chiffres de la Banque d’Algérie. Après de successives et considérables hausses, les réserves de change de l“Algérie ont commencé à connaître un fléchissement depuis 2014, sous l’effet combiné de la baisse des cours pétroliers et des exportations des hydrocarbures, ainsi qu”une hausse fulgurante des importations.

L’élan que prenait le niveau du matelas de devises, fut freiné dès le début 2014, lorsque le niveau des réserves s“approchait des 195 milliards usd, à fin mars 2014, mais amorça par la suite, une tendance à la baisse en s’établissant à 193,27 mds usd, à fin juin 2014, avant de descendre encore à 185,27 mds usd, à fin septembre de la même année.

Auparavant, et particulièrement depuis 2006, les réserves de change montaient à hauteur, parfois, de 20 milliards usd, annuellement, en s“établissant à 77,8 mds usd en décembre 2006, à 110,2 mds usd à fin 2007, à 143,1 mds usd à fin 2008, à 147,2 mds usd à fin 2009, à 162,2 mds usd à fin 2010, à 182,2 mds usd à fin 2011, à 190,6 mds usd à fin 2012 et à 194 mds usd à fin 2013.

Alger: Noreddine Oumessaoud