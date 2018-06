<span style='text-decoration: underline;'>LIGUES 1 ET 2 2018-2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Seulement deux licences par entraîneur</span>

Les entraîneurs des Ligues 1 et 2 Mobilis n’auront droit qu’à deux licences par saison, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF), à deux mois du coup d’envoi de l’exercice 2018-2019.

«Seulement deux li cences par saison seront délivrées aux entraîneurs des Ligues 1 et 2 Mobilis de football (seniors)», a précisé la FAF dans un communiqué, ajoutant que «l’attribution de ces licences se fera uniquement pendant les périodes du mercato : estival et hivernal». Une décision valable même pour les clubs, puisque ces derniers n’auront plus droit qu’à deux entraîneurs par saison. Ce qui n’était pas le cas avant, puisque les clubs étaient très voraces en termes de consommation d’entraîneurs. A titre d’exemple, la JS Kabylie et le DRB Tadjenanet ont consommé l’an dernier pas moins de quatre entraîneurs chacun. Ainsi, suivant les nouvelles dispositions de la FAF, «même les clubs professionnels n’auront droit qu’à deux licences par saison pour l’engagement d’un entraîneur pour la catégorie des seniors». Une décision ciblant à limiter cette valse interminable des entraîneurs, qui a considérablement terni l’image du football national. La FAF a annoncé par ailleurs que «les nouvelles dispositions obligent les clubs professionnels à engager un technicien pour le poste de Directeur technique sportif (DTS)» en précisant que ce dernier «sera l’interlocuteur de la Direction technique nationale (DTN) pour tous ses projets de développement».