<span style='text-decoration: underline;'>Sur 114 agences de voyages privées retenues à l’échelle nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Seules sept agences agréées pour la Omra à Oran</span>

L’Office national du Hadj et de la Omra, a annoncé au début de cette semaine, que 114 agences de voyages privées ont été retenues à l’échelle nationale pour l’encadrement des pèlerins algériens durant la saison de la Omra 1441 qui se poursuivra jusqu’au Ramadhan prochain.

Dans la wilaya d’Oran, seules sept agences sont agréées pour la saison de la Omra, alors que 13 autres ont été retenues à l’Ouest. De nombreuses agences ont été exclues vu qu’elles n’ont pas organisé de voyages pour la Omra durant les derniers mois et ce, en violation des clauses du cahier de charges. L’article 9 de ce document stipule que l’agence de voyages qui n’active pas régulièrement, fera l’objet d’un retrait de l’autorisation d’organiser des voyages aux Lieux Saints de l’Islam.

Cette mesure a été décidée pour mettre fin aux agissements de certaines agences qui activent occasionnellement et organisent des Omra uniquement durant le Ramadhan. Le cahier de charges de la Omra publié fin 2015, vise l’organisation et l’amélioration des prestations des tours opérateurs.

La caution exigée dans le précédent document, a été supprimée sur décision du ministère de tutelle. Il a été aussi procédé à la régularisation et l’encadrement de la sous-traitance entre agences de voyages chargées de l’opération.

Les agences sous-traitantes sont tenues de régulariser leur relation à travers un contrat légal pour autoriser l’identification des agences organisatrices et situer les responsabilités en cas d’escroquerie ou de failles. L’Office exige une attestation de bonne conduite délivrée par la Direction du Tourisme pour la sous-traitance. L’Office a également introduit une clause qui exige des agences un contrat de voyage entre le pèlerin et l’agence, sur l’hébergement, le vol, le transport et toutes les autres prestations.

H.Maalem