Une bonne partie de l’élite algérienne ne vit plus que dans ses livres et ses lectures. Elle fonctionne en vase clos dans les salons d’Alger, d’Oran et même de Paris et rêvent de faire la révolution par procuration. Les appels à l’émeute et à manifester en direction des Algériens que l’on lit ces derniers jours sur certains journaux et sur les réseaux sociaux font partie de cette lâcheté qui veut que les autres, par procuration, nous font la courte échelle pour atteindre leurs objectifs.

Cette élite qui s’est coupée du peuple, qui ne prend plus le bus, le taxi ou le tramway, qui ne fait plus son marché, qui a oublié le prix de la baguette et du kilo de pomme de terre, donne la malheureuse impression de n’être abreuvée que par ses échecs, ses refoulements et ses vengeances enfouies. Certains appellent clairement à mette à feu et à sang le pays, et d’autres se cachant derrière l’anonymat de leur clavier n’hésitent plus à insulter ce peuple qui ne veut pas se laisser prendre à ce jeu malsain des appels de haine et de chaos.

Les Algériens ont trop souffert d’une longue période de sang et de larmes qui a endeuillé tout un pays pendant dix longues années. Ils ont compris que tous les moyens sont bons, y compris la honteuse exploitation de notre religion, pour pousser le pays vers l’inconnu et l’aventure. Ce peuple qui a vu les fondements même de son pays sérieusement menacés pendant la décennie noire ne veut plus revivre les cauchemars du passé pour le plaisir d’une intelligentsia qui se croit tutrice des Algériens.

Nous sommes aujourd’hui dans un pays qui a fait le choix de la démocratie et des élections comme seules voies d’expression. L’Algérie est gérée par des institutions démocratiques où la voix du peuple est la seule qui tranche pour choisir ses gouverneurs et ses représentants.

Les jeux sont clairs et cette peur d’aller vers les urnes renseigne sur ce fossé qui sépare le peuple d’une bonne partie de son élite qui vit dans un monde qui n’a plus rien à voir avec le quotidien de l’écrasante majorité du peuple.

Le pays a besoin d’un débat serein, d’une confrontation des idées et des programmes et non d’appels hystériques au chaos et à l’affrontement. Le peuple algérien, qui mérite un peu plus de respect, saura le jour venu choisir. Et il choisira dans la sérénité et la paix ce qu’il estimera être le meilleur pour l’avenir de l’Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi