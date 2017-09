<span style='text-decoration: underline;'>Leicester</span>:<br><span style='color:red;'>Shakespeare: «Mahrez nous a dit qu’il voulait jouer pour un club du top 5-6»</span>

Riyad Mahrez aurait pu quitter Leicester durant l’été. C’était son désir. Cependant, le voilà encore présent dans l’effectif des Foxes avec le défi d’aider son équipe à performer en Premier League.

Craig Shakespeare, l’entraîneur de Leicester, est revenu sur la situation de Mahrez en conférence de presse, se montrant confiant vu l’état d’esprit qu’il peut observer à l’entraînement. «Mahrez nous a dit qu’il voulait jouer pour un club du top 5-6. Mais après avoir parlé avec lui ces derniers jours, je n’ai aucun doute sur son professionnalisme et son engagement envers Leicester, qu’il a toujours montré depuis son arrivée ici. Il a un super état d’esprit. De plus, son langage corporel à l’entraînement est bon et c’est très important pour moi et les autres joueurs.