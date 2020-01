<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Benayad brandit la menace de démission</span>:<br><span style='color:red;'>« Si les caisses ne sont pas renflouées avant le MCO, je partirai»</span>

Après que beaucoup d’encre a coulé sur la situation catastrophique du club phare de la Mekerra, les inconditionnels d’El Khadra sont montés au créneau avec la marche de samedi dernier pour réclamer le départ de l’actuelle administration et demander une enquête judicaire sur les comptes de la SSPA/USMBA.

Une délégation des supporters a ensuite rencontré le wali Ahmed Sassi pour lui expliquer l’état chaotique de leur club qui, malgré ses difficultés financières, est parvenu à arracher la cinquième place au classement de la Ligue Une, et une qualification aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérie. Avant-hier, le DG de l’USMBA, Kaddour Benayad, a répondu aux critiques qui se sont abattues sur sa personne et annonça qu’il est disposé à rendre le tablier s’il est le problème de l’USMBA. Benayad a tenté donc avant-hier de justifier certaines dépenses du club tout en revenant sur l’histoire des 21 milliards du contrat de NAFTAL : « Je me suis trouvé seul à gérer toutes les catégories de l’USMBA et en revenant sur cette affaire de Naftal, et après les deux trophées de la coupe d’Algérie et la super coupe en fin de saison 2017-2018, j’ai engagé des négociations avec Naftal pour prendre les règnes du club. Chose que la firme versa sept milliards de centimes qui a pu régler deux mois de salaires de joueurs vu que la masse salariale était de quatre milliards. Sauf qu’il n’y avait aucun contrat de 21 milliards sous l’ère Hennani. »Benayad ajoute que la masse salariale est descendue cette saison à un milliard si on ôte le salaire de Hamzaoui (environ 200 millions). « Ce dernier a abandonné ses six mois de salaire pour aller jouer en Iran». Concernant le cas Abdennour Belhocini, Benayad nia que son administration n’a reçu aucune offre que ce soit d’El Ismaïlia (Egypte) ou l’Espérance de Tunis, mais ce sont des infos trottoir. Benayad lança sa menace en avançant que si les Autorités et les sponsors ne fiancent pas l’USMBA avant le match derby de la reprise du championnat face au MCO prévu le premier février prochain, il va jeter l’éponge et démissionner. Des déclarations pas très convaincantes de la part du DG selon les supporters de l’USMBA qui ne croient pas en ces histoires de démissions et veulent des comptent aux dirigeants avant leurs démissions. Affaire à suivre !

B.Didéne