Si l’ineptie et le ridicule pouvaient tuer…

Des familles habitant le bidonville Kara près de la gare ferroviaire, ont décidé la semaine dernière et en guise de protestations, d’occuper l’école primaire Bendraoua Abdelkader dans la commune d’Es-Sénia. Elèves et enseignants surpris et pour certains aussi choqués par cette action «inédite» de contestation, ont eu droit à trois jours de congé forcé. En fin de semaine, les familles occupant l’école, auraient finalement accepté d’évacuer les lieux et de regagner leurs habitats du bidonville Kara, permettant ainsi les élèves de cette école de reprendre les cours normalement. A la circulation automobile bloquée par les protestataires au niveau de la chaussée, de l’arrêt du tramway, assis sur les rails, devant les administrations, s’ajoute aujourd’hui l’occupation d’un établissement scolaire, prenant ainsi en otage des élèves au grand désarroi des parents, des enseignants, voire même d’une grande partie de l’opinion publique qui a du mal à expliquer ou a justifier de tels agissements. Hier matin, au café des mauvaises langues oranaises, le débat était animé, axé surtout sur les «failles» et les «faiblesses» d’un système global de gouvernance locale jugé incapable d’assumer son rôle de régulateur social, tout en imposant à tous l’autorité de l’Etat et le respect des lois de la République. Au delà des raisons évoquées et mises en exergue par bon nombre de médias en soutien aux habitants du bidonville venus squatter une école primaire, on devrait également s’interroger sur le parcours, les circonstances et la situation précise de ces familles qui déclarent habiter ce bidonville de Kara depuis plus de trente ans. C’est en moyenne l’âge de bon nombre de jeunes ou même pères de famille qui étaient acteurs de la protestation et du squat de l’école. A une dizaine d’années près, les contestataires étaient âgés tout au plus de vingt ans lorsqu’ils sont venus habiter ces baraques, il y a plus de trente ans. Mais bon nombre d’observateurs avertis, savent que de multiples opérations de démolitions de baraques et de recasement des occupants ont été menées, notamment au niveau de la Daira d’Es-Sénia, réputée pour être une zone attractive et privilégiée des flux migratoires et pour les déplacements de population pour toutes les raisons que l’on connaît. Un ancien chef de Daira en retraite depuis plus de vingt ans, confirme au chroniqueur que les occupants de certains bidonvilles irréductibles dans cette commune d’Es-Senia, située à la porte sud d’Oran, n’ont jamais cessé de se succéder les uns après les autres en moyenne tous les dix ans. Et chaque année et à chaque hiver, ces familles habitant les bidonvilles, affrontent les risques d’effondrement, les inondations et tous les désagréments causés par les intempéries et les fortes précipitations qui s’abattent sur la région. Mais leurs cris de détresse et leur aspiration légitime à un toit décent peuvent-ils justifier le recours à des formes de «violences urbaines» prenant en otage les usagers de la route où les écoliers d’un établissement ? «L’ironie de l’Histoire, note l’une des mauvaises langues les plus acerbes, est que les pouvoirs publics ont promis et décidé de réparer les mansardes du bidonville qui ont subi des dégâts. Il fut un temps où cette catégorie de sinistrés était transférée dans un centre de recasement en attendant leur relogement. Aujourd’hui, on les invite à demeurer dans leur bidonville «retapé» et d’attendre le passage d’une énième «commission de recensement». Si l’ineptie et le ridicule pouvaient tuer, il n’y aurait plus grand monde aux commandes de certaines administrations…

Par S.Benali