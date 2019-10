<span style='text-decoration: underline;'>Le Pr Chems-Eddine Chitour</span>:<br><span style='color:red;'>«Si on continue comme ça c’est le retour au FMI»</span>

Alors que le projet de loi sur les hydrocarbures a été validé hier par le Conseil des ministres avec le PLF 2020, le professeur Chems-Eddine Chitour a estimé que ce n’est pas le moment d’un tel projet.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le directeur du laboratoire de valorisation des hydrocarbures à l’Ecole polytechnique d’Alger est revenu sur les sujets qui font l’actualité de ces derniers jours notamment celle ayant l’aspect avec le volet économique.

Évoquant d’emblée le projet de loi de finance 2020, M. Chitour a souligné la difficulté d’arriver à équilibrer le budget de l’Algérie d’autant que le prix du pétrole tourne autour de 60 dollars.

« Nous n’avons pas de vision du futur, en ce sens que nous vivons au jour le jour ; nous indexons la loi de finance comme d’habitude sur le prix d’un baril de pétrole qui ne dépend pas de nous. Le prix d’un baril de pétrole dépend de l’OPEP, dépend des Américains, dépend des Saoudiens ; bref, nous n’avons pas de souveraineté sur notre loi de finance», a déploré l’invité de la chaîne III.

Pour. M. Chitour, le déficit financier du pays se creuse d’année en année, se situant, cette année, autour des 68 à 70 milliards de dollars.

Ainsi, il a ajouté qu’il est fort possible que d’ici 2021, 2022 nous soyons à court, cela veut dire qu’il y a très peu de chances pour que le prix du baril puisse pouvoir atteindre les 115 dollars, qui est le prix nécessaire pour équilibrer notre budget. «L’énergie ne représente qu’un sous-ensemble d’une stratégie globale visant à développer le pays, alors que nous n’en prenons pas le chemin», a-t-il affirmé.

Évoquant la forte dépendance de l’économie algérienne aux recettes des hydrocarbures, M. Chitour déclare : « Nous avons perdu notre faculté d’innovation, nous avions un certain savoir-faire que nous avons bradé à partir pratiquement des années 1980 ».

S’agissant du projet de loi sur les hydrocarbures, notamment la polémique ayant accompagné son possible ou non adoption, le professeur a affirmé que ce n’est pas le moment, indiquant qu’elle « n’a pas lieu d’être », parce que, commente-t-il, elle engage l’avenir du pays tout entier. Évoquant le plan social de l’Etat, le Pr Chitour a estimé qu’il est impossible de pouvoir être financièrement à l’aise d’ici deux ou trois ans, cela veut dire que «si on continue comme ça c’est le retour au FMI », prévient-t-il.

Et d’ajouter : « Le problème que nous avons voulu faire du social et nous ne disons pas au peuple attention ; nous allons droit dans le mur, au contraire, d’année en année il fallait gagner la paix sociale et ça se paie. Actuellement, nous donnons l’illusion que tout va bien, mais les gens doivent savoir que la situation est extrêmement pénible ». L’invité de la chaîne III a affirmé que « les hommes politiques ne disent pas la vérité, ils ne disent que nous allons droit dans le mur, ce n’est pas comme ça, il faut freiner et dire que l’Etat vit au-dessus de ses moyens».

Pour le Pr Chitour, « l’Algérien a une mentalité selon laquelle il vit dans un pays riche alors qu’il invente rien ; on vit grâce à la rente ».

Interrogé sur le projet de levée d’interdiction d’importation de véhicules de moins de 3 années, l’invité de la chaîne III a souligné qu’au moment où «le monde va vers une «neutralité carbone, nous, nous y allons ».

S’agissant de montage de véhicules, le Pr Chitour a estimé qu’il s’agit d’une erreur, affirmant qu’il était «préférable d’avoir importé des véhicules en l’état qui auraient coûté 1,8 milliards de dollars, au lieu des 3,5 milliards de dollars ».