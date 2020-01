<span style='text-decoration: underline;'>Power lifting / Championnat régional seniors dames et messieurs Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Sidi Ben Adda et Ibn Sina (garçons), Toumouh Oran (filles) s’illustrent</span>

Le club amateur Ibn Sina, a organisé ce week-end passé, en collaboration avec la fédération de la discipline (FAPLBB), le championnat régional de power lifting dans les trois spécialités Squat, soulevé de terre et développé couché.

Ont pris part à cette compétition régionale qui s’est déroulée dans la salle de l’ex cathédrale d’Oran, 31 athlètes dont 6 dames, pour représenter 4 wilayas, Oran, Temouchent, sidi Bel Abbes et Tlemcen. Certains athlètes sont sortis du lot à l’image, chez les filles, du club de Tomouh Wahrane qui a dominé ce régional. Chez les garçons, le niveau est en nette progression avec la présence de bons athlètes de Sidi Ben Adda, de Ibn Sina d’Oran et de Sidi Belabbes. Ahmed Ouaddah, le Président club Ibn Sina, l’organisateur de ce régional s’est montré satisfait : « En l’absence d’une ligue de power lifting à Oran, la fédération de la discipline nous a confié l’organisation de ce championnat régional. On a mis en place tout le support technique et des arbitres. En l’absence de moyens financiers, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus et aidés dont le sponsor Ramy. Notre association Ibn Sina est lésée et n’a pas encore bénéficié de subventions. Le niveau est appréciable avec la présence de bons athlètes, notamment, des clubs de Sidi Ben Adda de sidi Belabbes et autres ». Bouafia Amine, le champion du monde et président de la section Power lifting au club Ibn Sina, dira, quant à lui : « Je fais partie du club organisateur Ibn Sina en qualité de président de section Power lifting. Ce championnat régional est qualificatif pour le national. On vu de bons athlètes de Mers El Kebir, de Sidi Ben Adda et même d’autres wilayas. On remercie l’APC de nous avoir ouvert les portes de la salle de l’ex cathédrale d’Oran. Le niveau par rapport à la précédente saison est appréciable. Cette discipline manque de spécialistes ou de bons arbitres diplômés. On enregistre tout au plus deux bons arbitres, en l’occurrence, Habib Draoua et Bouabdallah Betis d’Arzew.

Mais le plus insensé, c’est l’absence de ligue à Oran, à Temouchent et même dans d’autres wilayas, telles que Tlemcen et Sidi Belabbes ». Mohamed Embarek, le chargé de l’organisation, toujours présent malgré son âge s’est montré satisfait du bon niveau : « Toute la famille du power lifting a contribué pour la réussite de ce régional d’Oran. Le club Ibn Sina, malgré le manque de moyens a mis toutes les bonnes conditions pour le bon déroulement des épreuves. En ma qualité d’ancien de la discipline, je réponds toujours présent pour aider malgré mes 80 ans. Je souhaiterai la création d’une ligue pour regrouper les clubs et pour que cette discipline puisse retrouver son lustre d’antan ». L’athlète le plus en vue, qui s’est illustré en l’occurrence, Djillali Belkharadj, du club de Sidi Ben Adda et qui a décroché la première place chez les -93 kg club Ben Adda Temouchent, n’a pas caché sa joie : «J’ai participé à ce régional et je suis heureux d’avoir décroché la première place et en plus le trophée du meilleur en soulevé de terre. C’est un honneur pour moi et pour mon club de Sidi Ben Adda de la wilaya de Temouchent. Maintenant, je ne vais pas m’arrêter là pour améliorer mes capacités pour aller au delà des 665 kg que j’ai réalisés aujourd’hui. Mon souhait est de poursuivre ma carrière même en étant vétéran ».

B.Sadek