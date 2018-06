<span style='text-decoration: underline;'>HISTOIRE D’ORAN </span>:<br><span style='color:red;'>Sidi El Houari, l’authentique wali d’Oran</span>

Oran a été fondée en 902-903 (290 de l’Hégire) par Mohamed Abi Aoun et Mohamed Ben Abdoun, des marins andalous au service des Omeyades de Cordoue, d’El Andalous.

La cité va vivre d’intenses périodes de conquêtes et de liberté, de prospérité, mais aussi des époques malheureuses. Conquêtes et libération par différentes dynasties musulmanes vont marquer l’histoire de cette cité, réputée pour ses jardins et ses rivières et surtout par son commerce florissant. Les historiens rapportent qu’elle fut parmi les six premières villes fondées en Occident musulman. Les descriptions faites sur Oran par d’illustres géographes et voyageurs, sont remarquablement élogieuses. La cité est une ville prospère grâce à son port et son commerce florissant. Il était connu par les capitaines de navires qui sillonnaient les mers et les océans. Les cartographes de Venise, Génes, Pise, de la Catalogne ou de Marseille, mentionnaient l’emplacement de la baie d’Oran, sous le nom de «Oram». Le nom exact de la ville sera mentionné pour la première fois en 1384.

Ville d’Oran a été toujours une terre d’accueil pour les voyageurs, célèbres géographes, historiens. La cité est aussi un important centre du soufisme maghrébin. Mais parmi les mystiques, les poètes, les savants et les saints hommes, c’est incontestablement Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari (1350 – 1439), qui sera le Saint Patron de la ville. Né dans la région voisine de Mostaganem, à Sour, dit-on, Sidi El Houari à choisi Oran pour s’installer alors qu’il a parcouru de lointaines contrées, comme Fez, Tunis, la Mecque, El-Qods (Jérusalem).

Il exposa ses idées dans un ouvrage intitulé «Essehou oua Etenbih» (l’oubli et l’avertissement). Il étudia à Béjaïa, enseigna à Fèes et entrepris le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam. Il effectua de longs séjours au Caire et Jérusalem.

A Oran, il enseigna dans sa médersa, la jurisprudence, la littérature, la tradition et l’exégèse. Dans sa zaouia, de nombreux étudiants et disciples, venus des régions du Maghreb et d’Afrique y trouvaient gîte et couvert. Son emplacement n’est pas loin du mausolée près de la place de la Perle et pas loin de la Casbah.

Protecteur des pauvres et pourfendeur des oppresseurs

Ce savant théologien acquit le titre de justicier et devint «wali d’Oran». Cette ville devint l’école par excellence du soufisme et attira beaucoup d’intellectuels, poètes, historiens et chroniqueurs ainsi que d’autres érudits. La population lui vouait un immense respect légendaire et sera considéré comme un souverain. Les riches commerçants et les notables ouvraient leur bourse pour alimenter les caisses de la medersa afin d’accueillir et satisfaire les besoins matériels des jeunes «Taleb», durant leur cursus dans ce haut lieu de science et de culture. Il mourut à l’âge de 89 ans en septembre 1439. Oran sera confiée à son disciple préféré: Brahim Tazi, très écouté et obéi. On lui doit l’installation des réservoirs et la création des premiers réseaux de captage des sources et d’adduction d’eau douce dans la cité. Il mourut à Oran en 1462. De nos jours, la légende prête à Sidi El Houari la malédiction à la ville. Selon la légende, un jour, pris dans un excès de colère, il annonça un mauvais présage à la population: «l’occupation de la ville par des étrangers pour une longue période».

Près de 70 après la mort de cet illustre imam en 1509, Oran tombe entre les mains des militaires espagnols. Après près de trois siècles d’occupation, les représentants du Roi d’Espagne, seront chassés par les combattants des forces ottomanes et des tribus locales qui ont fait un siège sans précédent, au pied des forts et des forteresses militaires du Murdjadjo et de «Rosalcazar», le Château Neuf ou le Palais du Bey, actuellement.

Abdallah Bendenia