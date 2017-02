Sidi El Houari s’éteint lentement, mais sûrement…

A ce jour, depuis l’année 2008, pas moins de 1330 familles occupant le vieux bâti dans le seul quartier de Sidi El Houari, ont été déplacées et relogées dans de nouvelles cités. En y ajoutant les centaines de familles sinistrées, recasées dans l’urgence suite aux effondrements de vieilles bâtisses enregistrées ici depuis des décennies, on estime à plus de 5 000 le nombre d’anciens habitants du quartier qui ont quitté ces lieux chargés d’Histoire. Très réticents à fournir des données précises et crédibles sur ces mouvements de populations liées à l’effritement du vieux bâti oranais, les gestionnaires concernés, ne semblent pas eux-mêmes s’intéresser à ces statistiques importantes qui prouvent, s’il le fallait, l’hallucinant gaspillage d’efforts, de temps et d’argent, qui après plus de quarante ans, a conduit au lamentable échec d’une présumée politique de sauvegarde du vieux quartier. Et paradoxalement, au lieu de connaître une baisse sensible de son nombre d’habitants, le quartier perdait un à un ses beaux immeubles, tout en enregistrant une hausse de sa population. Des années durant, le squat des bâtisses évacuées, la réappropriation de l’espace par de nouveaux occupants, le laxisme et l’incompétence dans la maîtrise des opérations de relogements et de démolition, et surtout l’absence de stratégie globale de restructuration urbaine, ont fini par saborder l’espoir de voir un jour Sidi El Houari renaître de ses ruines et taire ses lamentations. Selon des sources proches du secteur urbain de Sidi El Houari, citées hier par un journal local, plus de 80 anciens immeubles ont été démolis depuis 2008, en moins de 10 ans, soit une moyenne de 8 immeubles par an. On se souvient pourtant, dans les années 80, que les premières démolitions étaient aussitôt accompagnées d’opérations de reconstruction quand l’immeuble en question ne pouvait pas faire l’objet de consolidation et de réaménagement. C’est ainsi que l’on a pu voir naître quelques immeubles rénovés, dont l’actuel siège de l’OPGI situé sur la place Kléber, au cœur du quartier. L’argent du pétrole coulait à flot et rien n’empêchait à l’époque de lancer des programmes de restauration dignes de ce nom, à l’image de ce qui a été fait pour la vieille Casbah d’Alger, la capitale du Pays. Mais pour certains décideurs de l’époque, Oran faisait partie de cette Algérie profonde tristement oubliée et marginalisée. Inutile de rappeler ici les grandes idées et les grands projets de restructuration du quartier historique de Sidi El Houari et des espaces environnants jusqu’à l’accès à l’ex-place d’Armes, à la grande Mairie et ses deux lions aujourd’hui «encagés». Lors d’une visite à Oran, Sid Ahmad Ghozali, alors Premier ministre, avait annoncé une enveloppe de plus de quarante milliards pour un grand projet de sauvegarde de la vieille cité oranaise. Aujourd’hui, quarante ans plus tard, c’est à peine si on arrive à rafistoler les murs de façade des monuments encore debout ou à réparer les voies d’accès, rue de Philippe et rue des Jardins, rattachant le vieux quartier au centre-ville. Hier, on apprenait qu’un nouveau lot d’une vingtaine de vieux immeubles seront affectés à des administrations ou organismes, notamment l’OPGI, Algérie Télécom, le Barreau d’Oran, l’Ordre des architectes et le Syndicat des pharmaciens, pour les «réhabiliter» et abriter leur activités. C’est donc toujours la même démarche marquée par les mêmes improvisations. Sidi El Houari s’éteint lentement, mais sûrement…

Par S.Benali