<span style='text-decoration: underline;'>Histoire des quartiers populaires (1928–1948) </span>:<br><span style='color:red;'>Sidi Hosni: la base des troupes américaines</span>

Peu éloigné du quartier de Médina Djedida (ex-Village Nègre), près du mausolée du Saint marabout qui lui a donné son nom, le bidonville de Sidi Hosni a sa propre histoire qui commence au lendemain de la 2ème guerre mondiale en 1943, quand les troupes américaines se sont installées à Oran sur les anciennes fortifications de 1866, puis désaffectées en 1936.

Ce faubourg est limité à l’Est, par l’ancien domaine rural de la ferme du Colonel Bendaoud, appartenant à une ancienne famille de la tribu des Douaïrs. Le bidonville de Sidi Hosni s’étendait à la limite même de Medina Djedida, de St Antoine, au Nord des faubourgs Sananès et Eckmühl, composés eux-mêmes de maisons de rapport, de patios, de villas et de boutiques de commerce de détail. Il rompt l’unité de l’agglomération urbaine et répare la perspective nouvelle du boulevard périphérique des quarante mètres, ouvert à la circulation depuis 1951.

Il s’étendait au contact de terrains de sports et de terrains militaires. Le bidonville de Sidi Hosni, de par sa situation, choquait plus que n’importe quel autre cantonnement. Les terrains appartenaient à plusieurs propriétaires juifs. Mais, ce sont les fils du défunt marabout, Sidi Hosni qui percevaient les loyers au nom de la famille Chérif El-Ouazzani. Les 828 baraques du bidonville étaient en bois et en tôle de récupération, enduits de chaux blanche, généralement en forme de quadrilatère. Le centre dessine une courette intérieure, autour de laquelle se trouvent des pièces sans fenêtres et le sol en terre battue. Les ruelles étroites ne laissent souvent passage qu’à une seule personne et les habitants sont disposés dans un grand désordre.

Les ordures ménagères sont jetées sur le terrain vague bordant la rue de Ganay. Il n’y avait pas de sanitaire et l’alimentation en eau potable était assurée par les bornes-fontaines publiques. Les habitants s’éclairaient à la lampe à pétrole ou à carbure. Le bidonville de Sidi Hosni était occupé par une population mobile, au nombre très variable. Les statistiques municipales de 1953, révélaient 2142 habitants. En dehors de six Espagnols, treize familles de gitans, tous les habitants étaient des Algériens, originaires d’Oran et de sa région, notamment d’Ammi Moussa, Zemmora, Béchar, Tiaret, Saïda, Mécheria et du Maroc espagnol. Il y avait aussi un groupe venu de la lointaine région du Touat-Gourara (Adrar). Dans les travaux de recherche, l’étude de R. Tinthoin, de la Société de Géographie et d’Archéologie de la Province d’Oran, signale que du point de vue métiers, on recensait 671 dockers et une centaine de femmes de peine employées chez les familles européennes du centre-ville.

Mais une grande proportion de femmes, aux mœurs légères, se livraient, la nuit tombée, à la prostitution clandestine dans le voisinage du terrain militaire, dénommé par les Oranais «Champs de manœuvres». Le reste de la population de Sidi Hosni était composé de proxénètes et de repris de justice européens. Les Gitans étaient tondeurs de chiens ou rempailleurs de chaises et de fauteuils alors que les gitanes disaient la bonne aventure.

Après «Douar Ballini» de Medioni, le bidonville de Sidi Hosni avait mauvaise réputation: vols, agressions, rixes sanglantes quotidiennes, prostitution clandestine, enfin, tous les vices et délits étaient réunis dans cette plaie urbaine. Les seuls ménages paisibles étaient ceux des dockers. Souvent, les mariages religieux célébrés par des «Tolbas», constituaient la fin d’un calvaire social pour une forte proportion de filles soumises. Selon les témoins de cette époque, «il était curieux de remarquer que dans ce bidonville, les habitants se groupaient d’eux-mêmes, selon l’importance de la cellule familiale et la moralité des individus».

Il y avait là des ilots séparés de gitans, de femmes célibataires, de veuves avec enfants, où chacun tient à se réunir. Malgré la mauvaise réputation du bidonville de Sidi Hosni, les interventions souvent bruyantes et violentes, tendaient à préserver la bonne tenue des femmes célibataires ou des veuves. Car, il faut le souligner, il y avait en dehors des épiciers marocains et des marchands de beignets, sept gargotes et tavernes (Mah’chahas) qui vendaient du vin et de la bière, ce qui favorisait les beuveries nocturnes marquées parfois par des agressions ou des altercations qui se terminaient dans un lit d’hôpital ou au commissariat de l’arrondissement.