<span style='text-decoration: underline;'>Promotion du Front populaire</span>:<br><span style='color:red;'>Sidi Said et Ould Abbas font cause commune</span>

Le tête à tête entre les patrons du FLN et de l’UGTA est renforcé par un engagement solennel, à même de mettre de manière quasi-officiel le train du Front populaire sur rail. Faut-il souligner à ce propos que depuis l’appel du président, le 20 août dernier, beaucoup de rencontres ont été organisées sans que l’on voie la moindre initiative allant dans le sens d’une structuration organique du Front.

Deux des trois principaux animateurs du front populaire en formation, à savoir le FLN et l’UGTA, se sont donné rendez-vous hier, au siège de la centrale syndicale. La rencontre au sommet entre Djamel Oul Abbas et Abdelmadjid Sidi Said s’est conclue par un point de presse commun où le leader politique et le syndicaliste ont annoncé un début de formalisation dudit Front populaire. Ainsi, les deux hommes ont révélé l’embryon d’une charte censé constituer le cadre d’expression du Front populaire. Rédigé par le FLN et soumis à l’UGTA pour enrichissement, le document consacre les priorités qui ont conduit le Président de la République à appeler à l’édification d’une pareille organisation. Ainsi, la défense de la souveraineté nationale et la lutte contre tous les fléaux sociaux figurent en bonne place.

Le tête à tête entre les patrons du FLN et de l’UGTA est renforcé par un engagement solennel, à même de mettre de manière quasi-officiel le train du Front populaire sur rail. Faut-il souligner à ce propos, que depuis l’appel du Président, le 20 août dernier, beaucoup de rencontres ont été organisées sans que l’on voie la moindre initiative allant dans le sens d’une structuration organique du Front. Le secrétaire général du FLN avait, au mois d’août dernier, évoqué l’organisation d’un grand rassemblement des partisans de l’initiative présidentielle à la rentrée sociale. Les mois d’octobre et de novembre avaient été avancés comme probables dates de la tenue de la grand-messe du front populaire. Même si le sujet n’est pas revenu au devant de la scène sous cet angle, il semble cependant, que l’idée fait son chemin et le document présenté par le FLN en constitue l’un des déclencheurs.

On retiendra dans le discours du vieux parti une réelle volonté de concrétiser un très large rassemblement citoyen. Son secrétaire général, Djamel Ould Abbas, a insisté dans son allocution au sortir de la rencontre avec le premier syndicaliste du pays, que le Front populaire est destiné à être «un cadre où tous les Algériennes et Algériens quelle que soit leur appartenance ou leur opinion, peuvent exprimer leur attachement au pays et à ses valeurs».

Cette conviction que le Front populaire est l’acte politique salutaire du moment, amène Djamel Ould Abbas à indiquer que son parti approfondira dans un avenir proche, ses concertations avec l’ensemble des forces vives de la Nation pour donner à l’appel du Président l’aura qu’il est censé avoir, compte tenu de son importance, parce qu’intervenant à une étape cruciale pour la République.

Les propos du secrétaire général du FLN sont appuyés par le secrétaire général de l’UGTA qui n’a pas manqué, pour ce qui le concerne, de souligner que les deux organisations, politique et syndicale «sont ici pour montrer la concordance et l’unité d’action autour de cet appel qui va faire avancer l’Algérie dans les multiples domaines». La conviction est forte et le «soutien n’est pas motivé par une hypocrisie mais sur des vérités», insiste Sidi Saïd, pour qui «la réconciliation nationale, le paiement par anticipation de la dette extérieure, l’officialisation de Tamazight et la consécration de Yennayer, sont quatre décisions du Président qui justifie son soutien inconditionnel à cette initiative». Ainsi, parlent les partisans du chef de l’Etat qui n’ont de cesse de l’appeler à briguer un cinquième mandat à la tête du pays.

Alger: Smaïl Daoudi