<span style='text-decoration: underline;'>POUR LA GESTION DU MARCHE COUVERT DE HAI ES SABAH</span>:<br><span style='color:red;'>Signature de convention avec l’entreprise de gestion du marché de gros d’El Kerma</span>

Une convention de partenariat sera signée, entre la commune de Sidi Chahmi et l’entreprise de gestion du marché de gros d’El Karma, pour gérer le marché couvert de haï Es Sabah, dont la capacité d’accueil actuelle est de 40 commerçants, qui sera élargie à 80 prochainement.

L’entreprise de gestion va en effet, pouvoir gérer le marché en question et récupérer les loyers des boxes. Cette initiative, entre dans le cadre de l’amélioration et de l’organisation du commerce, au niveau de la wilaya d’Oran, tout en permettant aux commerçants d’exercer leurs activités dans les normes, dans des boxes équipés. Le but est surtout de combattre le commerce informel, en offrant aux commerçants ambulants illicites, qui exerçaient dans la rue et d’une manière anarchique, la possibilité de s’installer dans un espace commercial adéquat, qui leur est réservé, aménagé avec beaucoup de commodités, dans les normes d’hygiène exigées, avec plus de confort et surtout, pour travailler d’une manière réglementaire. Rappelons, que l’opération de construction des marchés de proximité, à travers la wilaya d’Oran, a donné des résultats satisfaisants, et a mené à l’éradication de plus de 50% des commerces illicites. Une autre action a été très favorable, celle de la rénovation des marchés couverts, qui a permis aux commerçants de travailler dans leurs boxes, dans des conditions plus confortables.

Bekhaouda Samira