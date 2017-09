<span style='text-decoration: underline;'>Saida et Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Signature de nombreuses conventions de formation au profit des jeunes</span>

Huit conventions de formation ont été signées dimanche à Saida et une autre à Mostaganem, à l’occasion de la nouvelle rentrée de formation de la session de septembre.

A Saida, le wali, Seif El Islam Louh a présidé, à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de hai «El Badr», une cérémonie de signature de 8 conventions entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, la chambre d’agriculture, l’établissement pénitentiaire, l’université de Saida, le centre psychopédagogique, la chambre d’artisanat et des métiers, la conservation des forêts, la direction des travaux publics et une entreprise privée d’aquaculture. Ces conventions portent sur la formation de plus de 900 stagiaires en élevage bovin, ovin et caprin, maintenance et conduite d’engins agricoles, informatique, maintenance des jardins et parcs d’attractions, manœuvre, couture, aquaculture, peinture, maçonnerie, pépinière et réfection des chaussées. Le wali de Saida a insisté, à cette occasion, sur l’ouverture de nouvelles spécialités adaptées à la vocation et aux besoins de Saida dont notamment l’agriculture, le bâtiment et l’industrie. A noter que 3.318 postes ont été ouverts cette session dans la wilaya dont 2.393 pour l’obtention de diplômes d’état et 925 pour certificat d’aptitude.

Il s’agit de 1.240 en mode résidentiel, 763 par apprentissage, 260 en cours du soir, 130 par passerelles et 325 pour la femme au foyer, entre autres. A Mostaganem, une convention a été signée dimanche entre les directions de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’industrie et des mines pour prendre en charge des stagiaires en industrie. De nouvelles spécialités ont été également introduites en cette nouvelle session dans les CFPA de la wilaya, notamment celles de la maintenance de véhicules légères, de réparation de charpentes métalliques en bâtiment, de de pose de plaques photovoltaïques, d’art cullinaire pour groupes, d’apiculture et d’arboriculture. D’autres spécialités sont disponibles en hôtellerie, notamment de réceptionniste, de cuisinier et d’agent commercial pour renforcer le secteur touristique. Dans le domaine de l’encadrement, le secteur a été renforcé à Mostaganem par 35 nouveaux enseignants formés en août avec la contribution de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel-Abbès, relevant l’effectif à 277 formateurs. Plus de 4.500 stagiaires sont enregistrés pour cette rentrée dont 2.300 en mode résidentiel et 2.000 en apprentissage, cours du soir, femme au foyer et qualification. La wilaya de Mostaganem dispose de 14 établissements de formation, dont 12 CFPA, une annexe et neuf internats totalisant 800 lits.