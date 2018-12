<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis </span>:<br><span style='color:red;'>Signature d’un contrat de sponsoring entre l’ENIEM et la JS Kabylie</span>

Un contrat de partenariat et de sponsoring a été signé samedi à Oued-Aissi (05 km au Sud-est de Tizi-Ouzou) entre l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM) et la JS Kabylie (Ligue 1 Mobilis). Lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée au siège de l’ENIEM, les responsables des deux parties ont rappelé les «relations historiques» entre le club phare de la région et le pionnier de l’électroménager. «La JSK et l’ENIEM ont marqué leur époque» a souligné Cherif Mellal, président des Canaris, ajoutant qu’aujourd’hui, ils sont « appelés à écrire une nouvelle histoire commune (…) pour redorer le blason du club et reconquérir la place qu’il n’aurait jamais du quitter sur le plan national qu’international». Au-delà de «la symbolique forte» de ce nouveau partenariat, les deux parties mettront le cap sur «de nouvelles conquêtes sportives et économiques dans un esprit gagnant-gagnant» a estimé pour sa part, Djillali Mouazer, PDG de l’ENIEM.