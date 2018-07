<span style='text-decoration: underline;'>Escrime</span>:<br><span style='color:red;'>signature d’une convention de coopération algéro-italienne</span>

Les Fédérations algérienne et italienne d’escrime ont signé, jeudi à Alger, une convention de coopération à caractère commerciale qui permettra aux partenaires économiques de ces instances sportives de travailler librement dans les deux pays.

C’est avec la volonté constante de développer l’escrime et le sport en général, que les Fédérations algérienne et italienne ont décidé de signer cette convention ayant pour objet le développement et l’encouragement à l’implication des entreprises publiques et privées dans le sport, l’accroissement des échanges entres les entreprises algériennes et italiennes et la promotion de la culture et du tourisme des deux pays», a déclaré le président de la FAE, Abderaouf Bernoui, lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, et du président du comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf. «Cette convention va permettre à nos partenaires d’afficher leurs marques lors des compétitions d’escrime en Italie, comme les Mondiaux ou les étapes de Coupe du Monde, et vise versa pour les partenaires de la Fédération italienne lors des compétitions organisées en Algérie», a expliqué Bernaoui. De son côté, le président de la Fédération italienne, Giorgio Scarso, a indiqué que cette convention est un projet expérimental qui sera bénéfique pour les deux pays. «Aujourd’hui est un jour historique pour les Algériens qui fêtent le 56e anniversaire de l’indépendance, mais également pour nos instances sportives qui vont désormais partager une nouvelle expérience principalement commerciale et économique », a-t-il dit. Lors de son intervention, Scarso a invité son homologue algérien à participer au workshop de l’escrime italien qui se tiendra à Palerme au mois d’octobre prochain. Concernant le volet technique, un partenariat entre les deux Fédérations existe déjà, a rappelé le président de la FAE. «Nous avons un protocole d’accord déjà en place, notamment, pour la formation des arbitres et des entraineurs. Nous allons £uvrer à développer nos échanges pour soutenir nos athlètes qui visent le haut niveau », a assuré Bernaoui.