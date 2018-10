<span style='text-decoration: underline;'>Entre l’Agence Spatiale Algérienne et la Direction Générale des Forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Signature d’une convention de Coopération</span>

L’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) a signé une convention de coopération avec la Direction Générale des Forets dont les objectifs sont multiples, entre autres, la protection du patrimoine forestier et son inventaire, le développement économique et social et le recueil des données.

La cartographie des feux de forêts, importants ces dernières années en raison du dérèglement climatique et la lutte contre la désertification, font aussi partie des missions qui échoient à l’ASAL.

En matière de désertification, la carte de sensibilité à la désertification réalisée en 1996 et actualisée en 2010, a démontré que plus de 16 millions d’hectares sont sensibles à la désertification. Face à cette situation, des spécialistes estiment qu’il faut agir vite. La Sous-directrice de la lutte contre la désertification, Saliha Fortas, a affirmé le 17 juin dernier lors de la commémoration de la journée mondiale consacrée à la question, que la menace est bien réelle. «58% des terres steppiques sont menacées», s’alarmait-t-elle déjà, même si elle relève les efforts consentis dans la lutte contre ce phénomène dans les zones steppiques et pré-sahariennes et l’extension du champ d’action au-delà du modèle du barrage vert en zone steppique à travers des opérations de reboisement. Toutefois, elle a estimé que malgré la longue expérience de la Direction Générale des Forêts (DGF) et les efforts déployés, le problème ne peut se résoudre que dans le cadre d’une approche multi-sectorielle, intégrée, active et solidaire. D’où l’intervention de l’ASAL qui fournira un précieux concours à la Direction Générale des Forets.

La cérémonie de signature de la convention s’est tenue, jeudi, au siège du Centre de Développement des Satellites (CDS) d’Oran, en présence du Directeur Général de l’ASAL, Azzedine Oussedik et celui des forêts, mahmoudi Ali.

Rappelons que L’ASAL est une agence spatiale responsable du programme spatial de l’Algérie. L’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) est un établissement public national à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a été créée auprès du chef du gouvernement par décret présidentiel n°02-48 du 16 janvier 2002.

L’ASAL conçoit et met en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de l’activité spatiale. Son objectif principal est de faire de l’outil spatial, un vecteur performant de développement économique, social et culturel du pays et d’assurer la sécurité et le bien-être de la communauté nationale.

Le programme spatial algérien a débuté à la fin des années 1980, avec la création du Centre National des études spatiales (CNTS) situé à Arzew dans la wilaya d’Oran.

L’agence dispose de quatre centres opérationnels : le Centre des Techniques Spatiales (CTS), le Centre des Applications Spatiales (CAS), celui de l’exploitation des Systèmes de Télécommunications (CEST) ainsi que le centre de Développement des Satellites (CDS) qui se situe à Oran. Ce dernier inauguré le 23 février 2012, est une entité opérationnelle de l’Agence Spatiale Algérienne dont la réalisation est une action planifiée dans le Programme Spatial National horizon 2020. Construit sur une superficie de 4,7 hectares, et pourvu d’un espace vie comprenant des logements de fonction et des terrains de sport, le CDS apportera une impulsion certaine au processus de maitrise des technologies spatiales en Algérie.

Le Centre de Développement des Satellites (CDS) est chargé de la conception, du développement et de la réalisation des systèmes spatiaux prévus dans le cadre du programme spatial national, notamment : la mise à contribution de l’industrie nationale dans les domaines connexes des technologies spatiales, notamment le domaine de la mécanique, de l’électronique, de l’optique, de l’informatique et des télécommunications.la réalisation des satellites, la conduite des tests fonctionnels sur les satellites (essai d’Interférence et de compatibilité électromagnétique, essai de vide thermique, essai de vibration et essai acoustique); l’assurance qualité des activités d’intégration et d’essai sur les systèmes spatiaux; l’émergence d’un tissu industriel dans les domaines connexes des technologies spatiales, notamment dans le domaine de l’électronique, l’informatique, la mécanique, l’optique et des télécommunications.

Quatre satellites, au total, ont été développés par l’ASAL dont le premier mis sur orbite est Alsat-1, un micro-satellite de cartographie, visant principalement à la gestion des ressources naturelles et à la prévention des catastrophes naturelles comme les inondations et les tremblements de terre. Il a été intégré par des ingénieurs algériens et britanniques chez SSTL, au Royaume-Uni.

La mise sur orbite a été réalisée par un lanceur russe Cosmos-3M, le 28 novembre 2002, de la base de Plesetsk en Russie. Puis s’en est suivi, Alsat 2A, Alsat 1B et Alsat 2B lancé en 2016.

Hakim Ghali