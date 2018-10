<span style='text-decoration: underline;'>Coopération algéro-française </span>:<br><span style='color:red;'>Signature d’une déclaration d’intention pour la création d’un fonds d’investissement</span>

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la France, les deux parties envisagent de créer d’un fonds d’investissement, un outil qui facilite aux opérateurs algériens et français d’investir et de lancer des projets dans les deux pays.

Alger: Samir Hamiche

Une déclaration d’in-

tention pour la créa-

tion dudit fonds a été signée lundi soir au terme des travaux du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), tenus à Paris (France). L’idée de sa création a germé depuis la dernière visite du président Emmanuel Macron en Algérie le 6 décembre 2017.

Ayant pris part aux travaux de la COMEFA, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a signé la déclaration avec le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, en présence du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, du ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi, et des membres des deux délégations.

Pour ce qui est des détails concernant les missions du fonds d’investissement qui sera par les deux pays, il vise à financer les investissements des Algériens qui souhaitent investir en France et des Français qui souhaitent investir en Algérie.

Il est à signaler dans un autre cadre, que les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme étaient au menu des discussions entre le MAE Abdelkader Messahel et son homologue Jean-Yves Le Drian. Les deux responsables ont également abordé les grands dossiers politiques régionaux et internationaux d’intérêt commun, notamment les crises libyenne et syrienne, la situation au Mali, au Sahel et dans le Maghreb ainsi que certaines questions globales dont la migration, la lutte antiterroriste et la déradicalisation.

De son côté, le ministre de l’Industrie et des Mines a eu également un entretien avec le ministre français de l’Economie et des Finances.

Dimanche dernier, un communiqué du MAE a indiqué que les travaux du COMEFA seront consacrés à l’évaluation de la coopération économique algéro-française et donneront lieu à un examen «exhaustif» de l’état d’avancement des projets de partenariat en cours.

«La session du COMEFA sera mise à profit également pour dresser les «grandes perspectives» du partenariat industriel entre les deux pays, en prévision de la tenue à Alger dans les prochaines semaines de la cinquième session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), coprésidé par les Premier ministres des deux pays. C’est la première réunion du COMEFA qui se tient après l’adoption, le 7 décembre dernier, du Document Cadre de Partenariat (DCP) pour les années 2018-2022» affirme la même source. Et d’ajouter «le précédent (2013-2017) a été signé lors de la visite d’Etat en Algérie du président François Hollande en décembre 2012. Il avait défini les grands axes de coopération, tels que le renforcement du capital humain, le développement économique et durable, la bonne gouvernance, la modernisation du secteur public et le renforcement de la coopération décentralisée».

Il est à rappeler enfin, que le COMEFA, qui a été créé en mai 2013, est un mécanisme de renforcement et de diversification des relations économiques, industrielles et commerciales entre l’Algérie et la France.