Signes et odeurs d’argent sale

Dimanche dernier on apprenait, que les services de police de la daïra de Boutlélis près d’Oran, ont procédé à la saisie d’un quintal de kif traité. Le communiqué précise que deux narcotrafiquants ont été appréhendés. Cette nouvelle saisie d’un quintal intervient, après celle opérée début janvier, qui avait permis de récupérer trois quintaux de kif dans la même localité, presque au même endroit, indiquent des sources proches du dossier. Après quelques jours d’enquête, les policiers auraient arrêté les trafiquants en flagrant délit de possession et de commercialisation de produits prohibés. Une somme de 120 millions de centimes et quatre appareils cellulaires, ont été récupérés par les policiers. Et c’est donc là un énième réseau de trafiquants, activant entre Tlemcen, Oran, Alger et l’étranger qui vient d’être démantelé par les policiers vigilants de la daïra de Boutlélis. Une daïra qui était bel et bien installée en «plate-forme de distribution» de la drogue, à travers toute cette zone du littoral: la célèbre Corniche oranaise, avec ses restaurants, complexes, bars et boites de nuit. Malheureusement, ces nombreuses saisies de grosses quantités de kif et ces arrestations en séries, ne permettent nullement d’espérer, une diminution du trafic et de la consommation de drogue. Tout a été déjà dit et écrit, pour dénoncer cette criminelle «innovation» du territoire national, surtout l’Ouest du pays, par des quantités de kif venant du Maroc voisin, un pays classé au premier rang des producteurs de cannabis à travers le monde. Selon un récent bilan de l’Office National de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (ONLDT), l’an dernier «plus de 109 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie dont de 74,34% dans l’ouest du pays». «Au total, 109.089,130 kg de résine de cannabis saisis durant l’année 2016 dont 74,34%, soit plus de 65 tonnes dans la région ouest du pays». Le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières a certes permis en 2016, de réduire de 13% par rapport à l’année 2015, les quantités de kif «importées» ou plutôt exportées par le Maroc. On note également dans ce rapport, que durant l’année 2016, 30.113 affaires liées au trafic de stupéfiants ont été traitées, contre 19.692 affaires enregistrées en 2015, soit une augmentation de 52,92%. Cela illustre bien, le redoublement d’efforts et d’engagement des forces de sécurité, tous services confondus, mais en même temps, une hausse hallucinante des candidats au trafic de drogue, à la contrebande sous toutes ses formes, au deal et à la consommation. Un trafic qui place Oran et sa région en «plaques tournantes» incontournables au trafic international du cannabis, «exporté» par le voisin marocain. A l’ouest et au sud-ouest du pays, il ne se passe pratiquement pas un jour, sans que les services de sécurité ne signalent une saisie de drogue. Fatalement, depuis des décennies de trafic de kif et de contrebande acharnée, les signes et les odeurs d’argent sale et d’enrichissement rapide, se sont installés ici et là, un peu partout, sous le ciel oranais… Alimentant les frustrations et les fantasmes de certains, mais surtout, l’angoisse partagée face à ce fléau, inscrit lui aussi au registre local de la fatalité.

Par S.Benali