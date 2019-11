<span style='text-decoration: underline;'>L’OBJECTIF ÉTANT DE TESTER LE TEMPS D’INTERVENTION DES DIFFÉRENTS SERVICES </span>:<br><span style='color:red;'>Simulation d’un crash à l’aéroport</span>

Organisé par l’établissement de navigation aérienne (ENNA), un exercice de Simulation d’un crash d’un avion d’Air Algérie a été effectué, mercredi soir à l’aéroport international d’Oran Ahmed Benbella.

L’aéronef avec à son bord 34 passagers dont quatre formant l’équipage et venant d’Alger devait atterrir vers 19h et suite à une panne technique s’est crashé à l’atterrissage occasionnant 22 blessés dont 14 femmes et 12 décès, tous algériens. L’objectif de cette simulation étant de tester le temps d’intervention des différents services concernés dont ceux de la santé et des pompiers. Un débriefing regroupant tous les intervenants s’est tenu vers 21 heures juste après l’exercice qui a duré plus d’une heure et demie que nous avons suivi en live par système de datacho et selon une déclaration d’un représentant de la direction de la santé, l’intervention était rapide et fluide et 15 ambulances ont été mobilisées pour cet accident dont 5 relevant du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ainsi que 18 médecins dont 10 urgentistes et 8 psychologues. Les pompiers qui se sont attelés à éteindre l’incendie provoqué par l’explosion ont, quant à eux mobilisé 5 camions d’extinction venant des unités de Sénia et Ain Beida renforcés par celles de Misserghine et de Bir EL djir (Akid Lotfi) et qui ont permis d’évacuer 12 blessés vers l’EHU 1er novembre de l’USTO. L’opération a été organisée en collaboration avec les services de police, de gendarmerie ainsi que ceux de l’Armée en présence du directeur des transports par intérim.

Hakim Ghali