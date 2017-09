<span style='text-decoration: underline;'>Ils réclament entre autres, le départ du directeur de wilaya de ce corps </span>:<br><span style='color:red;'>Sit-in de dizaine de cadres et agents de la Protection civile</span>

Des dizaines de cadres et d’agents de différentes unités de la Protection civile ont observé lundi à Oran un sit-in devant le siège de la direction de wilaya de la Protection civile, a-t-on constaté.

Les protestataires en tenue officielle ont marché des dizaines de mètres avant d’arriver devant le siège de la direction de wilaya de la Protection civile, brandissant des banderoles où ils réclament, entre autres, le départ du directeur de wilaya de ce corps à qui on reprocherait des «décisions abusives» à l’encontre d’agents et de droits socio-professionnelles bafoués. Des contestataires approchés par l’APS évoquent des cas de mutations «répétées» d’agents et de cadres qui, selon eux, arrangent seulement quelques-uns dans des unités proches de leurs lieux domiciles ou dans les wilayas de résidence.

Contacté, le directeur de wilaya de la Protection civile, le colonel Mohamed Ferroukhi, a soutenu que ce mouvement de protestation a été motivé par «le refus de certains éléments de respecter les normes de discipline dans ce corps». Il a dit soupçonner une «machination» orchestrée par des éléments qui devront comparaitre prochainement devant les commissions de discipline au niveau de la centrale pour «manquement à la discipline et aux règlements en vigueur au sein de la Protection civile». Il a ajouté qu’il avait intenté, il y a près de quatre mois, une procédure judiciaire à l’encontre de certains agents pour «injures sur des réseaux sociaux», tout en appelant à dépêcher une commission du siège central pour «enquêter sur la véracité des déclarations des deux parties en conflit».