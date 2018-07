Cliquons sur la fin de l’été 2017, lorsque de retour pour la troisième fois aux commandes du jet gouvernemental, Ahmed Ouyahia avait semé l’inquiétude généralisée sur la situation économique du pays. On peut tout lui reprocher, sauf son courage et son mérite de dresser le bilan sombre sur l’état des finances et des dépenses publiques qui dégageaient l’inconfortable impression d’être gérées au jour le jour.

Le joker de toujours, avait bien compris qu’on pouvait leurrer quelques personnes pendant quelque temps, ce qui avait été «réussi» pendant un certain temps, mais qu’on ne pouvait pas mentir à tout le monde en permanence. Tromper ses citoyens est le dernier métier dont on peut se vanter. Parce que la scène politique est certes une séductrice qui transporte les cerveaux des hauts responsables peu scrupuleux de la sincérité, mais qui, implacable dans ses ajustements, dévoile la supercherie. Ouyahia s’est donc totalement démarqué des leurres de ses prédécesseurs: en prenant le gouvernail d’un navire qui commençait à chavirer, il avait affirmé début septembre 2017, que «le recul de la fiscalité pétrolière a généré des déficits budgétaires répétés, entraînant la consommation de la totalité de l’épargne du trésor qui était logée au Fond de Régulation des Recettes, épuisé en février 2017». Un média électronique avait même rapporté crûment que «l’Etat avait non seulement vidé le Fond de Régulation des Recettes, mais épuisé aussi toutes les autres ressources complémentaires amassées par le trésor public en 2016 et 2017». C’était la première fois qu’un Premier ministre algérien levait le voile sur une fresque que d’autres ont toujours préféré maquiller. Convenons que dans les systèmes des nations en voie de développement, ce type de déballage est rare. Ouyahia et ses experts en hydrocarbures, avaient-ils parié sur la hausse des prix de pétrole qui, fin 2017 tutoyaient déjà les 66 dollars le baril ? Peu sûr. Parce que le chef de l’exécutif s’était déjà positionné sur «un exercice 2017 extrêmement tendu et une année 2018 plus complexe encore», soulignant, et c’est la première fois que pareille prévision est formulée dans l’histoire contemporaine de l’Algérie, «une possible incapacité d’assurer la dépense publique, avec des conséquences économiques, sociales et politiques périlleuses pour le pays». D’où, conformément aux directives du président de la République, le recours temporaire de financements internes non conventionnels.

Dans ce cap difficile, Ouyahia met en exécution son programme d’austérité. Il a du s’inspirer du mot de Vauvenargues, «la raison ne connait pas les intérêts du cœur», que le philosophe avait écrit dans ses Réflexions et Maximes. Quitte à paraître impopulaire et calomnié par le FMI et la Banque Mondiale, il démontre la justesse de ses options. L’institution de Christine Lagarde a prédit, le 16 juillet, un avenir sombre pour l’économie algérienne. Sa cible principale: la planche à billets actionnée par le gouvernement en septembre 2017 pour faire face aux difficultés budgétaires. Une mesure qui ne trouve pas grâce aux yeux de l’institution dirigée par Christine Lagarde qui l’estime porteuse de «tensions inflationnistes» et de «sérieux risques» pour l’économie.

Des choix économiques qui risquent, craint le FMI, de «compliquer la gestion macroéconomique, «nuire à la croissance» et «aggraver les risques pour la stabilité financière à moyen terme». Quant à l’enseigne de Bretton Woods, elle s’alarme «d’un environnement où les aléas extérieurs risquent d’entraîner une révision à la baisse des perspectives, la nouvelle stratégie pourrait exacerber encore les déséquilibres macroéconomiques, voire les tensions sociales». Le FMI comme la Banque Mondiale, craignent pour les investisseurs étrangers, bien plus que l’avenir des Algériens.

Ainsi donc la démarche du gouvernement, que ce soit pour «attirer» les investissements étrangers ou pour faire face à la crise financière, est sévèrement remise en cause par deux institutions étrangères sans faire réagir les gardiens du temple nationaliste, très prompts pourtant à froncer les sourcils et à vilipender la main de l’étranger dès qu’une critique est formulée par une partie étrangères à l’égard de l’Algérie. Mieux: du côté de Bretton Wood, les règles à calculer ont déjà estimé notre PIB pour l’année 2018, soit 3,5%, 2% en 2019 et 1,3% en 2020, histoire de nous rappeler que la croissance économique sera scotchée sur une pente descendante, et que la seule thérapie viendra des investissements étrangers. FMI comme Banque Mondiale s’inquiètent pour les multinationales qu’ils alimentent, qui se sont immensément enrichies en Algérie et que la règle des 49/51% ne permet plus désormais de saigner le pays. Le temps du cycle infernal de la dépendance est révolu.

Le gouvernement a donc prouvé que sa démarche actuelle a généré l’arc en ciel sur l’économie. Comme le hasard ne s’invite qu’à ceux qui savent s’en servir, voilà que la hausse des prix du pétrole s’ajoute à l’espoir de jours meilleurs. Les tout derniers chiffres sur la balance commerciale renforcent les choix politiques actuels en matière de relance. Au premier semestre 2018, le déficit dans nos échanges a chuté de 47,75% comparativement à la même période de 2017. 2 milliards, 950 millions de dollars contre 5,657 l’année dernière. Nos exportations ont augmenté de 12,56%, s’élevant à 19,828 milliards de dollars contre 17,616 seulement lors de la moitié de l’an 2017. On n’inventera rien en précisant que les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des ventes algériennes, soit 93-38%, équivalent à 18,516 milliards de dollars sur le volume total des 19,828 milliards, preuve encore que nous restons ridicules dans le commerce international hors hydrocarbures. Parce que, bien sûr, nous ne produisons toujours rien qui puisse attirer les marchés étrangers. En dépit des slogans rayés de l’après pétrole.

Envisagées chaque année sous un angle économique et sociétal parfaitement tartuffe, le grand «8» de nos exportations nous ramène toujours à l’âge de pierre. Jusqu’à quand ?

Par Fayçal Haffaf