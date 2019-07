<span style='text-decoration: underline;'>Afin de soutenir l’Equipe nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Six avions militaires assureront des vols vers le Caire</span>

Un pont aérien a été mis en place entre Alger et l’Egypte pour transporter plus de 600 supporters de l’Equipe nationale, en vue du match contre le Nigeria en demi-finale de la CAN-2019. Six avions militaires ont été mis à la disposition des supporters.

Suite à la qualification méritée de l’Equipe nationale de football à la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire a pris la décision en coordination avec le Premier Ministre de mettre à disposition six avions de transport militaire au profit de six-cents supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l’Equipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important. L’Armée Nationale Populaire, partant des liens solides et éternels qui l’attachent au peuple et afin de satisfaire le souhait d’une grande partie des jeunes pour assister à ce match historique, a tenu à être au rendez-vous comme à son accoutumée aux côtés de ses compatriotes, pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l’Equipe nationale de football depuis le début de cet événement continental majeur.

Ce chiffre vient s’ajouter aux 2.500 qui sont partis à la capitale égyptienne à bord des avions de ligne à partir d’Alger, Oran, Ouargla et Constantine. Il faut dire que la demande est très importante. D’ailleurs, ils étaient très nombreux à avoir passé la nuit du lundi au mardi devant le siège de l’agence de touristes « Touring et Voyages d’Algérie » à Birkhadem dans la banlieue d’Alger pour s’inscrire et payer les frais du voyage fixé à 35 000 DA.

C’est pratiquement le même engouement que lors du pont aérien mis en place en novembre 2009 vers Khartoum au Soudan à l’occasion du match barrage des éliminatoires du mondial 2010 ayant opposé l’Algérie à l’Égypte. Reste à savoir si les autorités algériennes pourront répondre à la très forte demande, si la sélection nationale se qualifie pour la Finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, qui est prévue pour le vendredi 19 juillet prochain.