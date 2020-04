<span style='text-decoration: underline;'>Diffamation sur Facebook pour leurrer l’opinion publique</span>:<br><span style='color:red;'>Six mois de prison ferme à l’encontre des deux accusés</span>

Le Tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé une peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50.000 DA à l’encontre de deux individus pour outrage à corps constitué et tentative de leurrer l’opinion publique dans une vidéo publiée sur Facebook, indique mardi un communiqué de la Sûreté de wilaya de Tipasa.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Koléa a ordonné une procédure de comparution immédiate pour les chefs d’accusation de «diffamation sur réseaux sociaux, outrage à corps constitué et tentative de leurrer l’opinion publique», souligne le communiqué dont l’APS a obtenu une copie. L’affaire remonte au 7 avril en cours lorsque les forces de la police sont intervenues au niveau de la polyclinique de Bou Ismaïl suite à un appel au secours pour agression de l’équipe médicale de garde par une bande criminelle à l’aide d’armes blanches, précise la même source. Alors que les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) tentaient d’arrêter les membres de la bande criminelle qui ont opposé une violente résistance, les mis en cause ont saisi l’occasion pour filmer la scène avant de publier la vidéo sur un réseau social en faisant accroire qu’il s’agit d’une agression de citoyens par des policiers, poursuit le communiqué. La vidéo était accompagnée de propos injurieux à l’égard des services de la Sûreté dans une tentative «claire» de leurrer l’opinion publique locale et nationale, en lui faisant accroire qu’il s’agissait de «jeunes violentés pour avoir transgressé le confinement sanitaire», poursuit le communiqué. Sitôt la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les services de la police scientifique s’appuyant aux technologies modernes ont engagé des investigations ayant permis de localiser les deux mis en cause qui ont reconnu l’accusation retenue contre eux, conclut le communiqué.