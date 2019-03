<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Six narcotrafiquants arrêtés et saisie de 94 kg de kif</span>

Six (6) narcotrafiquants ont été arrêtés et 94.5 kg de kif traité saisis dans des opérations distinctes menées jeudi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale dans des wilayas du pays, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 14 mars 2019, dans des opérations distinctes à In Guezzam, Tamanrasset/6 RM et Ain Amenas/4 RM, 17 orpailleurs et saisi (03) véhicules tout-terrain, 74 groupes électrogènes, 49 marteaux piqueurs, 10 détecteurs de métaux, deux (02) concasseurs de pierre et deux (02) motocyclettes», note la même source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêtés à Bechar (3ème Région militaire) et à El-Taref, Jijel et Béjaïa (5ème Région militaire) et Biskra (4ème Région militaire), six (6) narcotrafiquants et saisi 94.5 kg de kif traité, 1.302 comprimés psychotropes, 3.500 paquets de cigarettes», tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale «ont démantelé, à Oran (2ème Région militaire), un réseau de falsification de monnaies, composé de cinq (5) criminels et saisi une somme d’argent en monnaie nationale estimée à plus de 365 millions de centimes et une somme en devise estimée à 38.500 euros, ainsi que des équipements informatiques», ajoute la même source. Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire «ont saisi à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref (5ème Région militaire), 7.552 litres de carburant», conclut le communiqué.