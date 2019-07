<span style='text-decoration: underline;'>Les groupes de l’opposition ont boycotté la plénière</span>:<br><span style='color:red;'>Slimane Chenine plébiscité à la majorité au poste du président de l’APN</span>

Après une longue séance de vote, Slimane Chenine a été plébiscité mercredi soir, à la majorité, à la tête de l’Assemblée populaire nationale en remplacement de Mouad Bouchareb, démissionnaire de son poste le 2 juillet en cours.

En effet, M. Chenine a été plébiscité à mains levées lors d’une plénière présidée par Abderrezak Terbeche, président de l’APN par intérim. 66 procurations de vote ont été enregistrées. Dans son allocution prononcée après le plébiscite, M. Chenine a déclaré que par ce vote «l’opinion publique nationale retiendra que la majorité peut accorder à la minorité la présidence de l’APN», soulignant que cette séance intervient «dans une conjoncture sensible que traverse l’Algérie». «Vous avez apporté une nouvelle approche concernant la crise que vit notre pays», a-t-il ajouté rappelant «le soutien de la Chambre basse au mouvement populaire ainsi que son soutien et sa fierté à l’égard de l’Armée nationale populaire (ANP) et son Commandement, notamment les dernières déclarations du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’ANP relatives à la lutte contre la corruption». Le nouveau président de l’APN a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude aux partis pour la confiance placée en sa personne, lesquels l’ont plébiscité lors de cette «séance historique», exprimant, également ses remerciements aux groupes parlementaires pour leur adoption du concept «consensus et action commune».

À noter que les groupes parlementaires de l’opposition ont boycotté cette session du vote du successeur de Moadh Bouchareb.

Noreddine Oumessaoud