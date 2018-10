<span style='text-decoration: underline;'>CAN2019 | qualifications | 3e et 4 journées | Gr:D) | Algérie-Bénin </span>:<br><span style='color:red;'>Slimani blessé, Darfelou convoqué</span>

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a convoqué l’attaquant algérien du Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Oussama Darfelou, en prévision de la double confrontation face au Bénin les 12 et 16 octobre pour le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 (groupe D), a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

L’ancien attaquant de l’USM Alger a remplacé Islam Slimani (Fenerbahce) qui est arrivé blessé au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger), précise l’instance fédérale sur son site officiel. L’ancien attaquant de l’USM Alger s’est illustré ce week-end avec son club en inscrivant un doublé contre Hercales Almelo (4-0) en match comptant pour la 8e journée du championnat des Pays-Bas. Le sélectionneur national avait convoqué 23 joueurs pour la double confrontation face au Bénin les 12 et 16 octobre pour le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2019 (groupe D). La sélection nationale a entamé ce lundi son stage de préparation au centre technique national de la Fédération algérienne de football à Sidi Moussa (Alger). La rencontre aller entre l’Algérie et le Bénin prévue le 12 octobre à 20h45 au stade Mustapha Tchaker de Blida a été confiée à un trio guinéens dirigé Ahmed Sekou Touré qui sera assisté par ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu’Ousmane Jacob Jacob Camar est désigné lui comme 4e arbitre. La match retour sera dirigé par un trio arbitral namibien sous la conduite de Jackson Pavasa. L’Algérie et le Benin partagent la tête du groupe D avec 4 points à l’issue de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019 disputée samedi et dimanche dernier. Les deux premiers à l’issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun.