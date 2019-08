<span style='text-decoration: underline;'> Ligue 1 française | AS Monaco</span>:<br><span style='color:red;'>Slimani: «Je vais aider mon club à atteindre ses objectifs»</span>

L’attaquant international algérien Islam Slimani, fraichement prêté par Leicester City à l’AS Monaco pour une saison est résolument décidé à aider son nouveau club à atteindre ses objectifs notamment une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.

«Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club qui a pour ambition de lutter pour les premières places du championnat et de se qualifier pour les compétitions européennes. Je vais tout donner pour aider le club à atteindre ses objectifs», a déclaré Slimani mercredi au site officiel du club de la Principauté de Monaco. L’AS Monaco a officialisé ce mercredi le prêt pour une saison, avec option d’achat, d’Islam Slimani en provenance de Leicester City (Premier League). Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne avec 28 buts en 64 sélections, vient de remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2019 avec les Verts en Egypte. Agé de 31 ans, Islam Slimani qui sort d’une saison compliquée en Turquie avec Fenerbahçe, espère relancer sa carrière en s’engageant avec Monaco qui reste sur deux défaites de rang en championnat de France de Ligue 1. De son côté, Oleg Petrov vice-président directeur général de la formation monégasque, n’a pas tari d’éloges sur les qualités de l’ancien buteur du CR Belouizdad et attend beaucoup de lui pour permettre à son équipe de retrouver sa véritable place en haut du tableau. «Bienvenue à Islam Slimani. C’est un attaquant puissant et un buteur qui a démontré ses qualités dans le championnat portugais et anglais notamment, mais aussi dans les compétitions internationales. Islam va renforcer notre potentiel offensif et saura également mettre son expérience au profit du groupe et des plus jeunes», a-t-il déclaré.