Slimani, Mahrez, Brahimi et Guedioura rejoindront mercredi les Verts

Les joueurs Islam Slimani, Riyad Mahrez, Yacine Brahimi et Adlène Guedioura rejoindront mercredi le stage de la sélection algérienne de football qui prépare au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, indique mardi la Fédération algérienne de la discipline sur son site internet.

Les Verts ont débuté lundi leurs préparatifs pour le rendez-vous continental en effectuant une première séance en fin d’après-midi et à laquelle ont pris part 19 joueurs, précise la même source. Les protégés de l’entraîneur belge, Georges Leekens, disputeront, au cours de leur regroupement, deux matchs amicaux contre la Mauritanie, les 7 et 10 janvier à Blida et Sidi Moussa respectivement. Ils resteront à Sidi Moussa jusqu’au 12 janvier, jour de départ pour le Gabon. A la CAN-2017, l’Algérie évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville en compagnie du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe. L’équipe nationale entamera le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe avant de défier la Tunisie le 19 janvier puis le Sénégal le 23 janvier.