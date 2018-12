<span style='text-decoration: underline;'>Melle Aber Naïma membre de l’APW très entourée</span>:<br><span style='color:red;'>Solidarité autour de la jeune élue</span>

Mademoiselle Aber Naïma, membre élue FLN de l’APW, tombée malade depuis plusieurs mois, a été hospitalisée dans un hôpital à Alger et se trouve en convalescence chez elle à Oran.

Mademoiselle Aber Naïma professeur biologiste de formation et présidente d’une association d’aide médicale est membre de l’APW où elle est rapporteur dans la commission d’aide sociale de l’APW que préside le dynamique Larjeme Mohamed et qui n’a pas oublié sa collègue de l’APW toujours au fait de sa santé.

Lors de la présentation du rapport sociale au wali, ce dernier n’a pas oublié de lui rendre hommage sur son dynamisme dans les actions sociales de l’APW. M Larjeme semble être très préoccupé par la maladie de Aber N,tout comme le président de l’APW, monsieur Boubekeur, et lors des élections sénatoriales la veille, une délégation de l’APW est allée rendre visite à la demoiselle qui a tenu à faire le déplacement au siège pour voter, et là, tous les membres présents de l’APW l’ont ovationnée et entourée ,ce qui lui a procuré une grand bonheur et l’a encouragé à lutter davantage contre la maladie (ce qui démontre également la solidarité des membre FLN de l’APW. Nous souhaitons un Prompt rétablissement in challah.

Adda.B