<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Soltani (OMA) et Hamzaoui (Maderre), dernières recrues</span>

USM Bel-Abbès : Soltani (OMA) et Hamzaoui (Maderre), dernières recrues

En attendant la décision de la ligue nationale concernant les huit milliards de dettes de l’USMBA envers ses anciens joueurs, la Direction de l’Union a recruté dans la nuit de mercredi dernier, deux attaquants originaires de la wilaya de Tiaret dans la dernière minute afin de sauver ce qui pourrait être sauvé, surtout, que les critiques ont battu leur plein ces derniers temps sur les noms recrutés, dont la majeur partie sont ou des défenseurs, ou des milieux défensifs.

Cette fois, les Soltani Kamel (ailier gauche, MOB) et Hamzaoui Okacha (avant-centre, Madère, Portugal), ont rempilé pour deux saisons, sans oublier la résiliation d’un énième contrat de joueur puisqu’il s’agit du malien Cissé. Ce dernier qui laissa son club de l’USMBA en 2012 dans une situation critique vers le JSS, est loin de son niveau et sa mauvaise expérience au sein de l’USMA en est la preuve. Reste maintenant la décision finale de la ligue nationale de football car, en cas de refus d’accepter les nouvelles licences, le club phare de la Mekerra risque gros.

Sur le terrain, l’entraîneur Iftissen programma en fin de semaine, deux rencontres amicales. La première qui s’est déroulée avant-hier jeudi, s’est soldée par un nul vierge face au JS Saoura. Une joute qui a vu l’entrée en lice de l’enfant prodige de Bel Abbés, Abdelaziz Litt, un joueur qu’on avait annoncé il y a plus d’une dizaine d’années alors qu’il s’illustra au sein du FC Saâda en Régionale Deux ouest, et c’est quand il atteindra les 28 ans (comme Zerrouki), on le sollicite à l’USMBA.

Pour rappel, Litt, un milieu de terrain, passa du FCS vers le CRB Ben Badis, le SCM Oran et l’IS Tighennif pour la saison 2018-2019.

Le second match amical disputé hier vendredi matin pour clôturer le stage de Delly Brahim, s’est achevé par une inquiétante défaite de deux buts à un face au pensionnaire de la division Deux, le RC Araba.

