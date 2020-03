L’Organisation mondiale de la Santé(OMS) a tiré la sonnette d’alarme. C’est donc le monde entier qui est concerné par l’épidémie de Coronavirus qui pourrait se transformer en pandémie, dans les toutes prochaines semaines. Même si théoriquement, le nombre de victimes et de personnes contaminées est très loin de ce que font d’autres maladies de par le monde, l’OMS prend en compte la vitesse de propagation du virus, pour alerter toute l’humanité. Cette précaution est certainement inévitable et est de nature à mieux combattre l’épidémie. Mais une question fondamentale demeure posée : les être humains qui peuplent la planète sont-ils tous égaux devant le coronavirus ? Il est entendu, en effet, que tout ce qui se fait en matière de communication est essentiellement dirigé vers les sociétés occidentales, celles qui disposent de systèmes de santé performants.

Disons-le franchement, si par malheur, le coronavirus faisait des ravages en Afrique et demeurait gérable en Europe et en Amérique du nord, l’alerte baisserait de quelques crans. Faut-il rappeler l’autre épidémie, celle du Sida. Tout le monde conviendra qu’après la maîtrise de la maladie en Occident, l’OMS n’a presque plus communiqué dessus, alors qu’en Afrique, elle tuait encore des personnes par dizaines de milliers. L’enseignement que les Africains devraient tirer des alertes sanitaires mondiales est on ne peut plus évident, à savoir qu’ils ne peuvent pas compter sur la solidarité des nantis. Ils doivent dès maintenant s’armer de leurs propres moyens de bord.

Il reste cependant qu’il peut exister une justice en ce bas monde. Et pour cause, l’épidémie ne frappe pas les humains dans leur santé seulement, mais également dans leur portefeuille. Il faut savoir, à ce propos, que de la Chine sort la quasi-totalité des produits commercialisés de par le monde. De fait, la quarantaine que s’impose le géant économique a des répercussions directes sur le reste des pays, quelque soient leur statuts. A terme, si l’épidémie se transforme en pandémie, c’est toute l’humanité qui manquera de médicaments et des dizaines de milliers d’usines occidentaux fermeront leurs portes. Des millions de travailleurs perdront leurs emplois. A ce moment là, il ne servira à rien d’être riche. Le coronavirus mettra tout le monde sur le même pied d’égalité.

Par Nabil.G